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    Rıdvan Dilmen TRT'de ekranlara dönüyor

    Rıdvan Dilmen, 24 Mart Perşembe günü 21.45'de TRT Spor'la ekranlara geri dönecek.
    • Haber Merkezi
    • 22.03.2022 - 09:23
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    Rıdvan Dilmen TRT'de ekranlara dönüyor

    Ünlü futbol adamı ve yorumcusu Rıdvan Dilmen'in programı geçtiğimiz aylarda yayından kaldırılmıştı.

    Dilmen ekranlara TRT ile dönüyor.

    Dilmen'in Yüzde Yüz Futbol programı milli maçın öncesinde seyirci ile buluşacak. Duyuruyu TRT Spor yaptı.

    MİLLİ MAÇLA DÖNÜYOR

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda A Milli Takım, Perşembe günü Portekiz'le karşı karşıya gelecek.

    Kanal, A Milli Takım'ın Portekiz maçı öncesi Yüzde Yüz Futbol ve Rıdvan Dilmen'in ekranlara geleceğini duyurdu.

    Geçen ay programı yayından kaldırılan Rıdvan Dilmen, son zamanlarda sosyal medya hesabından yorumlar yapıyor.

    Dilmen, her salı günü kendisine gelen sorulara Twitter adresinden cevap veriyor.

    Rıdvan Dilmen TRT de ekranlara dönüyor #1


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