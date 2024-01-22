Rıdvan Dilmen'in Okan Buruk kehaneti gündeme oturdu! "Bir yere yazalım..." Galatasaray'ın Trabzonspor'u 5-1 yendiği karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yapan Rıdvan Dilmen, Okan Buruk ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u 5-1 mağlup ettiği maçın ardından yaptığı açıklamalar ile gündeme oturdu.

Rıdvan Dilmen, Trabzonspor - Galatasaray karşılaşmasının ardından TV 8,5 kanalında Okan Buruk hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Rıdvan Dilmen'in Okan Buruk hakkında söyledikleri kısa sürede sosyal medyada gündeme oturdu.

Okan Buruk'u Fatih Terim, Şenol Güneş ve Mustafa Denizli ile kıyaslayan Rıdvan Dilmen şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye’de ilk etapta 3 isim çok konuşulur. Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli. UEFA şampiyonu olmuştur Fatih Terim. Jenerasyonun büyük bir kısmı Fatih Terim zamanında Galatasaraylı olmuştur. Mustafa Denizli’nin de hem milli takımda hem de üç büyüklerde şampiyonluğu önemlidir.

Şenol Güneş’in de aynı şekilde milli takım ve kulüp başarıları… Peki Okan Buruk bu işin neresinde?

Ben bir şey yapan teknik direktörlere bayılırım. Okan Buruk şu an 3. Lig’de olan Akhisarspor ile kupa kazanıp Avrupa’ya götürdü. Yetmedi bütün sezon stadı dolmayan Başakşehir ile şampiyon oldu. Yetmedi şimdi Galatasaray ile şampiyonluk…" dedi...

Geleneğin dışında oyunlar oynatıyor

Okan Buruk’un geleneğin dışında oyun oynattığını ifade eden Rıdvan Dilmen, "Okan Buruk büyük takım, küçük takım demeden 3 tane kupayı aldı. Bu arada sonucu iyi olmasa da Şampiyonlar Ligi’nde bir oyun ortaya koydu. Taktiksel varyasyonlar yapmasa Akhisar ile kupa alamazsın, Başakşehir ile şampiyon olamazsın. Geleneğin dışında oyunlar oynuyor" ifadelerini kullandı.

Bir gün milli takımın başına geçecek

Okan Buruk’un bir gün milli takımın teknik direktörü olacağını iddia eden Rıdvan Dilmen, "Bir yere yazalım; bir gün A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Allah izin verirse Okan Buruk olacak ve kalacaktır. Montella’ya da başarılar diliyorum ama bir gün olacaktır. 'Galatasaray’dan ayrılsın' anlamında söylemiyorum" ifadelerini kullandı.