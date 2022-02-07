Rıdvan Dilmen'in TRT'den ayrıldığı iddia edildi! Hayranları neye uğradığını şaşırdı

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'in TRT Spor'da yayınlanan "%100 Futbol" adlı programı bu hafta yayınlanmadı. Akabinde tecrübeli futbol adamının TRT'den ayrıldığı iddia edildi.

Ünlü spor yorumcusu ve eski futbolcu Rıdvan Dilmen, NTV'den ayrıldıktan sonra TRT Spor'a geçti ve ''%100 Futbol'' adlı programın yorumculuğunu üstlendi.

Ancak Rıdvan Dilmen'in, Süper Lig maçlarını yorumladığı ''%100 Futbol'' programı bu hafta yayınlanmadı.

Futbolseverleri merakta bırakan bu durumun ardından kanal ile Dilmen'in yollarının ayrıldığı iddia edildi.

SEZONUN GERİ KALANINDA EKRANLARDA OLMAYACAK

Rıdvan Dilmen'in sezonun geri kalan kısmında ekranlarda olmayacağı öğrenildi.

Tecrübeli futbol adamının sağlık sorunları nedeniyle böyle bir karar aldığı aktarıldı.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Ancak söz konusu iddialara ilişkin kanaldan ya da Dilmen'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FENERBAHÇE TARAFTARININ TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Öte yandan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe-Başakşehir maçı sonrasında yaptığı yorumlar nedeniyle sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük eleştiri almıştı.

Dilmen'in bu durumdan da oldukça rahatsız olduğu belirtildi.

NE DEMİŞTİ?

"Öncelikle oyun sürpriz değil. Bu sadece Başakşehir'in iyi oyunculardan kurulu organize bir takım olmasından dolayı değil. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'yi adeta ezbere bilmesi de önemli tabii ki."

"Yine söylüyorum; Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan ligde istikrar beklemek hayal olur ki bu da Türk futbolunun ve büyük kulüplerimizin yıllardır en büyük handikapıdır. Son olarak Fenerbahçe adına şunu söyleyebilirim: Düğme baştan yanlış iliklendi!"