'Rihanna işine baksın' Ece Ronay'ın karnı burnunda karelerini gören şaştı kaldı!

Doğuma hazırlanan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, hamilelik pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor.

'Karpuz' isimli şarkısı ile popüler olan Ece Ronay, sosyal medya sayesinde üne kavuştu.

TikTok videoları ile adını duyuran fenomen Ece Ronay, magazin gündeminin de konuşulan isimleri arasına girdi.

Geçtiğimiz aylarda klibinde oynayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmiş ve Erbil'den "taciz" ve "hakaret" sebebiyle şikayetçi olmuştu.

Ünlü şovmenle davası devam eden Ronay'dan ocak ayında nişanlısı Mehmet Bilir ile nikah masasına oturdu.

98 doğumlu Ronay, kısa bir sürenin ardından hamile olduğunu açıkladı.

Sosyal medya paylaşımlarına devam eden Ronay, karnı burnunda pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Rihanna'ya benzetildi

Karnını belli eden elbise tercih eden Ronay, altın kolyesiyle tamamladığı kombinini takipçilerinin beğenisine sundu.

Ronay'ın paylaşımına binlerce yorum ve beğeni gelirken takipçileri Ronay'ı Rihanna'ya benzetti.

İşte Ece Ronay'ın hamilelik pozları...