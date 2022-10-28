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    Rihanna'dan 6 yıl sonra yeni şarkı: Black Panther için söyledi

    Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filmi için hazırladığı 'Lift Me Up' adlı yeni şarkısı yayınlandı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 10:34
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    Rihanna'dan 6 yıl sonra yeni şarkı: Black Panther için söyledi

    RnB kraliçesi olarak bilinen dünyca ünlü Rihanna suskunluğunu bozdu.

    6 yıldır müzik dışında moda ve makyaş ürünleri sektöründe girişimlerde bulunan Rihanna hayranlarından tepki çekiyordu.

    6 yıldan sonra ilk şarkı

    ABD'li star 6 yıllık aradan sonra ilk kez şarkı yayınladı.

    Lift Me Up yayında

    Rihanna'nın 11 Kasım’da vizyona girecek "Black Panther: Yaşasın Wakanda" filminin soundtrack albümü için hazırladığı ‘Lift Me Up’ adlı yeni şarkısı tüm dijital platformlarda dinleyicilerle buluştu.

    2020 yılında hayatını kaybeden "Black Panther" filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman’ın hayatına ithafen hazırlanan şarkının sözleri Tems, Oscar ödüllü Ludwig Göransson, Rihanna ve filmin aynı zamanda yönetmeni olan Ryan Coogler’a ait.

    "Beş ayrı ülkede kaydedildi"

    Göransson’un prodüktörlüğünü üstlendiği şarkı, beş ayrı ülkede kaydedildi.

    "Black Panther: Yaşasın Wakanda"nın soundtrack albümünün ana şarkısı olarak belirlenen ‘Lift Me Up’, Rihanna’nın kendi plak şirketi Westbury Road’un Roc Nation, Def Jam Recordings ve de Hollywood Records ile olan iş birliği ile yayınlandı.

    Rihanna dan 6 yıl sonra yeni şarkı: Black Panther için söyledi #1


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