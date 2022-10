Rihanna'nın yeni şarkısı "Lift Me Up" ne zaman çıkacak? Rihanna'dan heyecanlandıran paylaşım..

Rihanna'nın yeni şarkısı "Lift Me Up" ne zaman çıkacak? Rihanna'dan heyecanlandıran paylaşım..

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna yeni şarkısının çıkacağı tarihi paylaştı. Hayranları Rihanna'nın yeni şarkısının çıkacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte o tarih..

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından olan Barbadoslu şarkıcı Rihanna sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile hayranlarını sevindirdi. Rihanna Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile yeni şarkısı Lift Me Up'ın çıkış tarihi hakkında bilgi verdi.

34 yaşındaki şarkıcının 9 Grammy ödülü bulunuyor. Dünyanın en ünlü isimleri arasında yer alan Rihanna'nın instagramda 137 milyon takipçisi bulunuyor.

Rihanna'nın Diamonds, Umbrella, Rude Boy, Te Amo, Man Down, Dancing In The Dark, ve We Found Love gibi popüler olmuş birçok şarkısı bulunuyor.

Peki, Rihanna'nın yeni şarkısı "Lift Me Up" ne zaman çıkacak? İşte merak edilen detaylar...

Rihanna'nın yeni şarkısı ne zaman çıkıyor?

Rihanna resmi Twitter hesabından Black Panther: Wakanda Forever filmi için seslendirdiği 'Lift Me Up' isimli şarkısının 28 Ekim 2022'de çıkacağını açıkladı.