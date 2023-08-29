Rıza Baba'nın ilk eşini duyanlar şokta! Meğer Cennet Mahallesi'nin... Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in yıllar önce evli olduğu ünlü ismi duyanlar, şok geçirdi.

ensonhaber.com

Kanal D'nin efsane dizisi Arka Sokaklar, yıllar meydana okumaya devam ediyor.

Her bir karakteriyle ikon haline gelen dizide Başkomiser Rıza Soylu karakterini Zafer Ergin canlandırıyor.

Milyonların Rıza Baba'sı haline gelen Ergin, oyunculuğu ile herkesi ekrana kilitliyor.

Şimdilerde 80 yaşında olan Zafer Ergin, özel hayatıyla da merak konusu.

2 evlilik yaşayan ve bir kızı bulunan ünlü oyuncu, ilk eşi ile şoke etti.

Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in 4 yıl evli kaldığı ünlü ismi duyanlar, kulaklarına inanamadı.

Zafer Ergin-Melek Baykal evliliği

Usta oyuncu Melek Baykal henüz 19 yaşındayken kendisi gibi oyuncu Zafer Ergin ile evlendi. 1979 yılında çift boşandı.

Baykal eski eşiyle ilişkisi hakkında şunları söylemişti:

"Zafer (Ergin) ile birbirimize çok âşık olduk ve evlendik. Aramızda yaş farkı vardı ama sevda olunca yaş farkı önemsenmiyor. Ben 19 yaşındaydım. Zafer ile evliyken çocuk sahibi olmayı istedim, ama o istemedi. Zaten evliliği yürütemedik, belki zamanlamamız yanlıştı".