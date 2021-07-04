Robin Hood filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Robin Hood konusu ve oyuncu kadrosu..

2010 yılı çıkışlı Amerikan aksiyon türündeki Robin Hood filmi, bu akşam televizyon ekranlarından izleyici ile buluşacak. Peki Robin Hood filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler..

Robin Hood efsanesinden esinlenilen Robin Hood filmi, beyazperdenin ardından bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında sinema severlerle buluşuyor.

Yönetmenliğini Ridley ScottWun üstlendiği, senaryosu ise Brian Helgeland ve Ethan Reiff tarafından kaleme alınan filmin başrollerinde ise Oscar ödüllü oyuncular Russell Crowe ile Cate Blanchett yer alıyor.

Filmi yayın akışında gören izleyiciler, Robin Hood filmi konusu ve oyuncularını merak ediyor. Peki Robin Hood filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Robin Hood filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ROBİN HOOD FİLMİ KONUSU

Kral Richard'ın ordusunda Fransızlara karşı hizmet verirken sadece kendi çıkarlarını düşünen Robin, Nottingham'a gittiğinde despot ruhlu şerifin baskısı ve ağır vergilerle inim inim inleyen bir kasabayla karşılaşır. Orada Lady Marion adlı dul bir kadına aşık olur.

Ancak Lady Marion'ın, ormanlardan gelen bu adamın hareketleri ve kimliğiyle ilgili bazı kuşkuları vardır. Sevdiği kadının kalbini kazanmak ve kasabayı kurtarmak isteyen Robin, kendi yaşam tarzına uygun insanlardan bir çete kurar.

Şerifin adaletsizliğini yok etmek için üst sınıftan işbirlikçileri teker teker avlamaya başlarlar. Robin ve adamları, hayatlarının en büyük macerasına yelken açarlar. Bu sıra dışı kahramanlar ve müttefikleri, ülkeyi kanlı bir iç savaşın içine düşmekten kurtarıp İngiltere'ye bir kez daha zaferle döneceklerdir.

ROBİN HOOD FİLMİ OYUNCULARI