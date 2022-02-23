Rojda Demirer bir zamanlar bakın gönlünü kime kaptırmış! Aman 'Hadise' duymasın...

Rojda Demirer bir zamanlar bakın gönlünü kime kaptırmış! Aman 'Hadise' duymasın...

Yeni dizi Son Nefesime Kadar'da Gökçe karakterine hayat veren oyuncu Rojda Demirer'in özel hayatı merak konusu oldu. Demirer'in 5 yıl önce, aşk yaşadığı isim, duyanları şoke etti.

Maraşlı' dizisinde canlandırdığı Firuzan karakterinin ardından "Son Nefesime Kadar" dizisi ile televizyon ekranlarına geri dönen Rojda Demirer, gündemin merak edilen isimleri arasında.

Gökçe karakteriyle seyircilerin dikkatini çeken Demirer'in özel hayatı merak konusu oldu.

Rojda Demirer'in sevgilisi var mı yok mu soruları, izleyicilerin mercek altına aldığı başlıklardan oldu.

41 yaşındaki oyuncu, voleybolcu Ulaş Kıyak ile evlilik yolunda ilerliyor.

Ancak Demirer'in aşk defterini inceleyenler, "Aman Hadise görmesin" yorumlarında bulunuyor.

ROJDA DEMİRER MEHMET DİNÇERLER AŞKI

Rojda Demirer, şimdilerde Hadise ile evliliğe adım atan Gloria Jeans Coffees’nin sahibi Mehmet Dinçerler ile 2017 yılında aşk yaşadı.

İlişkilerini gizleyen ikili, bir gece Ortaköy’deki rutin trafik kontrolüne takıldı. Flaşlar patlayınca yüzü asılan ikili, hızla trafik işlemlerini yaparak oradan uzaklaştı.

Mehmet Dinçerler (25) ile Rojda Demirer (37) arasında 12 yaş fark vardı.

Çift, kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.