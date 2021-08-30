Rojda Demirer sosyal medyayı salladı! 'Gölge etme başka ihsan istemem..'

Güzel oyuncu Rojda Demirer, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor. Geçtiğimiz sezon Maraşlı dizisinde boy gösteren Demirer, yayınladığı tatil pozuyla takipçilerini mest etti.

Ulaş Kıyak ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Rojda Demirer, geçtiğimiz sezon Maraşlı dizisinde seyirci karşısına çıktı.

Maraşlı dizisinde ‘Firuzan’ karakterine hayat veren Rojda, şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Tatile çıkan ve geçtiğimiz sezonun yorgunluğunu atmaya çalışan Demirer, o anları ise sosyal medya hesabından yayınladı.

Oyuncunun Instagram hesabından yayınladığı paylaşıma binlerce beğeni ve yorum geldi.

ROJDA DEMİRER'DEN TATİL POZU

Bir süredir tatilde olan oyuncu, sosyal medya sayfasından o anları takipçileriyle paylaşıyor.

Rojda Demirer, son olarak güneşlendiği anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Oyuncu paylaşımın altına ise "Gölge etme başka ihsan istemem." notunu düştü.