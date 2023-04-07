RTÜK ceza vermişti! Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'ne gerdek gecesi sahnesi sebebiyle RTÜK, 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL ceza vermişti. Seyirciler Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor. İşte 7 Nisan Show TV yayın akışı...

Cuma akşamları reytinglerde Yalı Çapkını’nı geçen, büyük bir ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni gelişmeler yaşandı. İlk bölümü 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan, Show TV ekranlarında her Cuma yayınlanmaya devam eden dizi gerdek gecesi sahnesiyle çok konuşulmuştu. Son dönemlerde reytinglerin zirvesine oturan, başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya gibi oyuncuların yer aldığı diziye RTÜK engeli gelmişti. Gerdek gecesi sahnesinden sonra RTÜK, diziye 5 hafta durdurma ve 1,5 milyon TL para cezası vermişti. İzleyiciler dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırmaya başladı. İşte 7 Nisan Show TV yayın akışı… Kızılcık Şerbeti bu akşam var mı? Son dönemlerde büyük ilgiyle izlenen Kızılcık Şerbeti dizisi, Show TV'nin yayın akışına göre bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 7 Nisan Show TV yayın akışı · 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme · 18:45 Show Ana Haber · 20:00 Kızılcık Şerbeti · 00:15 Aile · 02:45 Güzel Günler