RTÜK ceza yağdırdı

RTÜK tarafından yayın ilkelerini ihlal eden yayıncı kuruluşlar tespit edildi. Netflix, Spotify ile birlikte Tele 1, Halk TV ve İstanbul'un sesi radyo kanalına para cezası uygulandı.

Yayın ilkelerini ihlal eden kanallar, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından tespit edilmeye devam ediyor.

RTÜK, radyo, internet platformları ve televizyonda yayınlanarak son zamanlarda skandallarla dikkat çeken programları için harekete geçti.

Bu kapsamda; Netflix, Spotify, Halk TV, Tele 1 ve İstanbul'un Sesi radyo kanalına müeyyide uygulandı.

Çizgi filmdeki cinsel sahneler şikayet edildi

Dünyanın en büyük online dizi ve film platformu olan Netflix'te, çizgi film kategorisinde bulunan "+18" uyarısıyla yayınlanan "Jurassic World Kretase Kampı" isimli yapımda cinsel içerikli sahnelerinyer aldığı tespit edildi.

İncelemeye alınan animasyon filmi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından da şikayet edildi.

Çizgi filmde iki kız karakterin yakınlaştıkları sahneler yayıncılık ilkelerine aykırı bulundu.

Netflix'e idari yaptırım uygulandı

Çocukların kendi yaş grubuna yönelik olmayan yapıma maruz kalmalarına neden olabileceğini değerlendiren Üst Kurul, çocukların müstehcen ve genel ahlaka aykırılık teşkil eden sahnelerde yer almasının da yasaya aykırı olduğuna hükmetti ve Netflix'e idari yaptırım uygulandı.

Spotify'daki hakaret içerikli müzik listeleri incelendi

RTÜK'ün radarına takılan bir diğer platform ise Spotify oldu.

Üst Kurul'un gerçekleştirdiği son toplantıda, müzik platformu Spotify’ın; manevi değerlere hakaret, aşağılama, iftira içeren ve FETÖ terör örgünün propagandasını yapan, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na, siyasi parti liderlerine ve devlet büyüklerine hakaret içeren çalma listeleri ile podcast içerikleri incelendi.

Bu kapsamda bahse konu yayınlar ve podcastlerle Spotify’ın anılan içerikleri temizlemesine karar verildi.

Kadınlara hakaret eden radyo kanalına ceza

Radyo kanallarında da sıkça yayın ihlalleri yaşanıyor.

'İstanbul’un Sesi' radyosunda yayınlanan “Deli Murat Show” programında kadınlara hakaret içeren sözleri de mercek altına alındı.

"Böyle fiziği kötü olan o bayanlardan şikayetçiyim"

Programda geçen, “Abi böyle fiziğine bakmadan tayt giyen kızlar sizlere sesleniyorum, fiziği güzel olanlarda bir sıkıntı yok. Böyle fiziği kötü olan o bayanlardan şikayetçiyim. Yemin ediyorum o kadın streçe sarılmış dana etine benziyordu” şeklindeki ifadeleri kadınları fiziksel özellikleri üzerinden aşağılamak olarak değerlendiren Üst Kurul, yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası uyguladı.

Tele 1'de haksız kazanç elde edildiği belirlendi

Tele 1 ve Halk TV'ye RTÜK'ten yeni ceza...

Sık sık yayın ihlallerinin yapıldığı Tele 1'de, izleyicilerden yardım ve bağış toplanarak haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Bu durumu toplantıda ele alan Üst Kurul, söz konusu kanala idari para cezası yaptırımı uyguladı.

"Canlıları keserek bayram olmaz"

Öte yandan Halk TV'de yayınlanan 'Görkemli Hatıralar' adlı programa konuk olan Ataol Behramoğlu’nun kurban ibadetini kastederek, “Kurban Bayramı’nın hemen arifesindeyiz. Canlıları keserek bayram olmaz arkadaşlar, kimse kusura bakmasın. Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım yani, canlıları keserek bayram olmaz” şeklindeki ifadeleri kullandı.

6112 sayılı yasaya aykırı bulunan ifadeler, yayın ilkelerinin ihlali altında değerlendirilerek yayıncı kuruluşa idari para cezası verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza kesildi

İHA'nın aktarımına göre; Halk TV’nin bir yaptırımı da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanlığı yöneticilerine hakaret içerikli yayın yapılan “Medya Mahallesi” programına geldi.

