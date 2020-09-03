RTÜK neden Netflix'e ceza yazdı? Netflix ne kadar ceza ödeyecek? RTÜK'ün Netflix cezası kaç TL?

RTÜK neden Netflix'e ceza yazdı? Netflix ne kadar ceza ödeyecek? RTÜK'ün Netflix cezası kaç TL?

Netflix'in tepki çeken film tanıtımı sonrası RTÜK devreye girdi. Netflix'e RTÜK tarafından ceza yazıldı. Peki, Netflix RTÜK'e ne kadar ceza ödeyecek? RTÜK, Netflix'e neden ceza yazdı? Haberimizde...

Geleneksel aile yapısına karşı olumsuz etkileri olduğu düşünülen Netflix'in bir film tanıtımı olay oldu. Peki, Netflix'in RTÜK'ten ceza yemesine sebep olan film hangisi?

Netflix'te 9 Eylül 2020 itibarıyla yayına girecek ve 11 yaşındaki bir çocuğu konu alacak filmin tanıtımında, "Dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlaması kullanılmıştı.

RTÜK NETFLİX'E NEDEN CEZA YAZDI?

Bu tanımlamanın ardından Netflix oldukça büyük bir tepki gördü. Netflix'in bu tanımlamasının ardından RTÜK devreye girdi. RTÜK, Netflix'e neden ceza yazdı?

Söz konusu tanım kamuoyunda tepki çekerken; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) başvuruda bulunmuştu.

RTÜK de Netflix hakkında hazırlanan kapsamlı uzman raporunu masaya yatırdı.

"POTANSİYEL ÇOCUK İSTİSMARI"

Uzman raporunda yer alan çocukların erken yaşta yetişkin yaşantısı içinde yer aldığı, istismar ve kötüye kullanım içeren bir yapımın potansiyel çocuk istismarı davranış örüntülerini ortaya çıkarabileceği değerlendirildi.

"FİLM KALDIRILSIN"

RTÜK, Netflix'e hangi maddesi gereğince ceza yazdı? Netflix, RTÜK'ten ne kadar ceza yedi?

Buna göre, Netflix’in 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal ettiği ve bu sebeple yayıncı kuruluşun söz konusu programı kataloğundan çıkarması gerektiğine karar verildi.

RTÜK NETFLİX'E NE KADAR CEZA YAZDI?

İşte Netflix'in RTÜK'ten yediği ceza miktarı...

RTÜK, denetimi altındaki yayın kuruluşlarına yıllık gelir miktarına göre bir ceza yazıyor. 6112 sayılı Kanun’un 8. Maddesinin 1. Fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yayın hizmetleri….. Çocuklara, güçsüzlere ve engellilere karşı istismar içeremez ve şiddeti teşvik edemez” hükmünü ihlal eden Netflix'e de, yıllık gelirine göre ceza yazılacak.