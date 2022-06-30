RTÜK'e lisans başvurusu yapmayan Amerika’nın Sesi ve Deutsche Welle Türkçe'ye erişim engeli

Amerika’nın Sesi (VOA) ve Deutsche Welle Türkçe (DW) haber siteleri, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na lisans başvurusu yapmadıkları gerekçesiyle erişime kapatıldı.

RTÜK'e lisans başvurusu yapmayan, internet ortamında yayın yapan Amerika’nın Sesi (VOA), Deutsche Welle Türkçe (DW) haber sitelerine erişim engellendi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Voice of America’ya ait “www.amerikaninsesi.com”, 2022/7982 sayılı kararı ile Deutsche Welle’ye ait “www.dw.com” 2022/7978 sayılı kararı ile Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından engellendiğini bildirdi.

RTÜK uyarmıştı, "başvurmayacağız" dediler

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), internet ortamında yayın lisansı almadan yayın hizmeti yaptığını belirlediği haber siteleri "dw.com", "tr.euronews.com" ile "amerikaninsesi.com"u uyarmıştı.



Yapılan açıklamada; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmeliğin 10'uncu maddesi kapsamında, yayıncıların başvuru talebini içeren dilekçe ve taahhütname ile birlikte 3 aya tekabül eden yayın lisans ücretini peşin olarak ödemesi halinde 3 ay süresince yayınlarına devam edebileceği belirtilmişti.

Başvuru için 3 gün süre verildi

RTÜK'ün Türkiye'de çevrimiçi faaliyet göstermek için gerekli olan izne başvurmaları için 72 saat süre tanıdğı Deutsche Welle (DW), Voice of America (VOA) lisans için başvuru yapmayacaklarını duyurmuştu.

İlhan Taşçı: İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi

RTÜK Üyesi gazeteci İlhan Taşçı, engellemeyle ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Lisans başvurusu yapmayan DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi’nin erişimi RTÜK Başkanlığının istemi üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliğince engellendi. İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi!”





ÇGD: "Utanç verici karardan geri adım atılmalı"

Engellenme üzerine Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Merkezi’nden de “Amerika’nın Sesi ile Deutsche Welle Türkçe’ye konulan erişim engeliyle, basın özgürlüğü ile halkın haber alma hakkı engellenmiştir. İktidar anlayışının kaynaklık ettiği erişim engeli kararları, nesnel haberciliğe tahammülsüzlüğün net göstergesidir. Bu utanç verici karardan geri adım atılmalıdır” açıklaması yapıldı.