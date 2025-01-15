RTÜK'ten canlı yayında cinsel içerikli görüntü izleten Zahide Yetiş'e inceleme

Haber Merkezi

Taciz, tecavüz, ihanet ve çarpık ilişkilerin sıkça işlendiği gündüz kuşağı programlarında yeni bir skandala imza atıldı..

Adana'da 5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Sabriye A. 9 Ocak'ta, boşanma aşamasındaki 26 yaşındaki kocası Mehmet A.'yı otobüs sürerken biber gazı sıktıktan sonra boynundan bıçakladı.

Genç kadın, 2 yaşındaki oğlunu kendine göstermediği gerekçesiyle gerçekleştirdiği saldırı sonrası ev hapsi cezası aldı.

Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Sabriye A., eşinin kumar borcu olduğu erkeklerden ahlaksız teklifler aldığını belirterek, "Eşime durumu anlattım bana 'bir kereden bir şey olmaz' yanıtını verdi." dedi.

EŞİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOYU GÖSTERDİ

Bunun üzerine eşinin yalan söylediğini ve kendisini aldattığını söyleyen Mehmet A. 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına çıktı.

Programda ise tepki çeken anlar yaşandı..

Yetiş, Mehmet A'ya karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüleri göstererek teşhis etmesini istedi.

Yetiş'in bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.

Bu tepkinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.

RTÜK İNCELEME BAŞLATTI

RTÜK Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlattı.

Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR"

RTÜK, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum değildir. Ancak, denetimimiz altındaki bir yayın kuruluşu ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaparsa, gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.

BBO YAPIM'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan BBO Yapım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: