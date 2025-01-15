RTÜK'ten canlı yayında cinsel içerikli görüntü izleten Zahide Yetiş'e inceleme

Taciz, tecavüz, ihanet ve çarpık ilişkilerin sıkça işlendiği gündüz kuşağı programlarında yeni bir skandala imza atıldı..
Adana'da 5 aylık hamile olan 26 yaşındaki Sabriye A. 9 Ocak'ta, boşanma aşamasındaki 26 yaşındaki kocası Mehmet A.'yı otobüs sürerken biber gazı sıktıktan sonra boynundan bıçakladı.
Genç kadın, 2 yaşındaki oğlunu kendine göstermediği gerekçesiyle gerçekleştirdiği saldırı sonrası ev hapsi cezası aldı.
Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Sabriye A., eşinin kumar borcu olduğu erkeklerden ahlaksız teklifler aldığını belirterek, "Eşime durumu anlattım bana 'bir kereden bir şey olmaz' yanıtını verdi." dedi.
EŞİNE AİT OLDUĞU İDDİA EDİLEN CİNSEL İÇERİKLİ VİDEOYU GÖSTERDİ
Bunun üzerine eşinin yalan söylediğini ve kendisini aldattığını söyleyen Mehmet A. 'Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak' programına çıktı.
Programda ise tepki çeken anlar yaşandı..
Yetiş, Mehmet A'ya karısına ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüleri göstererek teşhis etmesini istedi.
Yetiş'in bu hareketi sosyal medyada büyük tepki topladı.
Bu tepkinin ardından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) harekete geçti.
RTÜK İNCELEME BAŞLATTI
RTÜK Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlattı.
Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"GEREKLİ ADIMLAR KARARLILIKLA ATILACAKTIR"
RTÜK, dezenformasyon ve yönlendirmelerle işlem yapan bir kurum değildir. Ancak, denetimimiz altındaki bir yayın kuruluşu ilke kararlarına ve yasal düzenlemelere aykırı bir yayın yaparsa, gereğini yapmaktan çekinmeyiz. Star TV’de yayınlanan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ programıyla ilgili inceleme başlatılmıştır. Söz konusu yayında ihlal tespit edilmesi durumunda, gerekli adımlar kararlılıkla atılacaktır.
BBO YAPIM'DAN AÇIKLAMA
Öte yandan BBO Yapım tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hafta içi her gün canlı olarak Star Tv’de yayınlanmakta olan ‘Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak’ isimli programımızın 14.01.2025 tarihli yayınında, aralarında şiddetli geçimsizlik bulunan M.A stüdyodan, S.A ise telefonla olmak üzere canlı yayında aralarındaki husumeti anlatmışlardır.
Koca M.A, eşi S.A tarafından darbedilmiş ve bıçaklanmış ve S.A yargı tarafından ev hapsi cezası almıştır. Ayrıca koca M.A eşini uygunsuz ilişkiler içinde olmakla suçlamaktadır. Bu kişilerin bu evlilikten bir de çocukları bulunmaktadır ve esas konu çocuğun velayetinin alınması kavgasıdır.
Tamamen tarafsız yayın ilkeleri çerçevesinde kalmak kaydıyla iki tarafa da suçlamalarını kanıtlama ve kendilerini savunma hakkı verilmiştir. Koca M.A’nın en önemli suçlaması, eşinin başka kişilerle olan ilişki suçlamasıdır.
Eşi stüdyoda olmadığı için yapım ekibine sunduğu fotoğraf ve görüntülerin gerçekten eşine ait olup olmadığı, sadece tek kare ve sadece eşinin olduğu fotoğraf karesi, sunucumuz tarafından suçlama yapan koca M.A’ya telefon aracılığıyla gösterilmiş ve fotoğraftaki kişinin S.A olup olmadığı sorulmuştur. Bu görüntü tek kare ve S.A’nın tek başına olduğu bir fotoğraftır. Kesinlikle bir video, cinsel içerikli bir video ya da fotoğraf gösterilmemiştir. Ayrıca hiçbir görüntü yayına verilmemiştir. Burada önemli olan ortada kalan çocuk ve velayet konusudur.
Programımız başladığı günden bu güne aile birliğinin sağlanması, kadına ve çocuğa şiddet konusunda son derece duyarlı ve sağduyulu, objektif yayınlar gerçekleştirmiştir.
Bugün değişik mecralarda, konu araştırılıp soruşturulmadan sunucumuz Zahide Yetiş ile ilgili haksız ithamları tamamen reddediyoruz. Bu iftiraları yapan gerçek ve tüzel kişilerle adalet önünde hesaplaşacağımızı ve her türlü adalet talebimizin peşinde olacağımızı bilgilerinize sunarız.
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