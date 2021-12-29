RTÜK'ten FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası

RTÜK, yayın ilkesi ihlalleri nedeniyle FOX TV, Halk TV ve Tele 1'e para cezası uyguladı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK), yapılan yazılı açıklamaya göre, Ebubekir Şahin başkanlığında toplanan Üst Kurul, izleme uzmanlarının hazırladığı raporları ele aldı.

Tele 1'de yayınlanan 'Demokrasi Arenası' programında emekli Amiral Türker Ertürk'ün sarf ettiği sözleri inceleyen RTÜK, 6112 sayılı yasada geçen yayıncılık ilkelerinin ihlal edildiğine karar verdi.

"TOPLUMDA AYRIŞTIRMAYA NEDEN OLABİLECEK..."

Üst Kurul, programda sarf edilen "Bu iktidar cumhuriyet düşmanı, gerçekten öyle. Bu iktidar demokrasi düşmanı, bu kadın-erkek eşitliğine düşman, çağdaş değerlere düşman… Türkiye, işte nerede Suriye'de, nerede Libya'da bu tür maceralar peşinde, emperyalist maceralar peşinde. Paralarınız buralarda yok oluyor biliyor musunuz? …Amerika Birleşik Devletleri'nin tetikçiliğini yapıyorç" sözlerinin eleştiri sınırlarını aşan, devletin saygınlığını zedeleyici ve toplumda ayrışmaya neden olabilecek ifadeler olduğuna kanaat getirerek, yayıncı Tele 1'e idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

İDARİ PARA CEZASI

Üst Kurul; Şirin Payzın, Emin Çapa ve Barış Terkoğlu'nun yer aldığı Halk TV'nin 'Sözüm Var' programı hakkında düzenlenen raporu da görüştü. Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aleyhinde yayın yapılan programda dile getirilen açıklamaların; kişi ya da kuruluşları eleştiri sınırları ötesinde küçük düşürücü, aşağılayıcı ve iftira niteliğinde olduğu tespit edilerek, Halk TV'ye idari para cezası verildi.

SELÇUK TEPELİ'NİN SÖZLERİNE CEZA

Üst Kurul'un gündemindeki diğer dosyada ise FOX TV yer aldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) başvurusu üzerine hazırlanan raporun ele alındığı toplantıda, FOX Ana Haber'in sunucusu Selçuk Tepeli'nin EPDK hakkında söylediği sözler detaylı olarak incelendi. Kurul, Tepeli'nin ifadelerinin eleştiri sınırlarını aştığına hükmederek, yayıncı kuruluşa idari para cezası yaptırımı uyguladı.

DISNEY PLUS LİSANS ALDI

RTÜK toplantısında ayrıca Disney Plus'ın internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık lisans başvurusu da görüşüldü. Yapılan değerlendirme sonucu mevzuatta düzenlenen idari ve mali şartları yerine getiren, yurt dışı menşeili yayın kuruluşuna, Türkiye'de 10 yıl süre ile yayın yapma hakkı tanıyan lisans verildi.