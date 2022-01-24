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    RTÜK’ten Tele 1'e 5 kez program durdurma ve para cezası

    RTÜK’ten Tele 1'e 5 kez program durdurma ve para cezası

    Uğur Dündar'ın sunduğu Demokrasi Arenası programına 5 kez durdurma cezası verildi.
    • DHA
    • 24.01.2022 - 13:48
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 16:25
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    RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, üst kurul Başkan Ebubekir Şahin'in çağrısıyla bugün olağanüstü toplandı.

    TELE 1 ekranında Sedef Kabaş'ın yaptığı açıklamaların görüşüldüğü toplantıda, RTÜK İzleme Uzmanı raporu değerlendirildi.

    Sedef Kabaş'ın hakaret içeren sözleri sarf ederken program sunucusunun da herhangi bir müdahalede bulunmadığı belirtilen raporda, aksine yapılan hakaretleri onaylamasının, medya hizmet sağlayıcı kuruluşlardan beklenen kamusal yayıncılık sorumluluğuyla bağdaşmadığı görüşü yer aldı.

    5 KEZ PROGRAMI DURDURMA VE ÜST SINIRDAN İDARİ PARA CEZASI

    Raporu ayrıntılarıyla inceleyen RTÜK, halkın oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanı'na yönelik hakaret içerikli sözlerin, "toplumda kin ve düşmanlığı tahrik edecek veya toplumda nefret duyguları oluşturacak" mahiyette olduğuna kanaat getirdi.

    Yapılan oylama sonucunda TELE 1'e beş kez program durdurma ve en üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uygulandı.

    Aynı programın başka bir bölümünde de Uğur Dündar, Merdan Yanardağ, Musavat Dervişoğlu ve Engin Altay'ın "toplumsal çatışmayı körükleyecek şekilde halk arasında ötekileştirmeye neden olacak söylemleri" nedeniyle kanala yüzde 3 idari para cezası verdi.

    FOX'A CEZA

    Vatandaş bildirimleri ışığında hazırlanan FOX Ana Haber raporunu da görüşen RTÜK, FOX Haber sunucusu Selçuk Tepeli'nin "bilgi yerine duygu yoğun habercilik" yaparak kişisel kanaatlerini ön plana çıkardığı, "polemiğe varan sözler ve üslup içinde, zaman zaman sesini yükselterek müstehzi denilebilecek nitelikte, yer yer abartılı el, kol ve parmak hareketleriyle" aktardığı gerekçesiyle yayıncı kuruluşa üst sınırdan idari para cezası müeyyidesi uyguladı.

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