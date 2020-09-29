RTÜK'ün inceleme başlattığı Esra Erol bugün yayınlanacak mı? Esra Erol'un programı sonlandırıldı mı?

RTÜK'ün inceleme başlattığı Esra Erol bugün yayınlanacak mı? Esra Erol'un programı sonlandırıldı mı?

Esra Erol'un sunduğu programdaki skandalların ardından RTÜK, Esra Erol'a inceleme başlattı. RTÜK'ün Esra Erol'a başlattığı incelemenin sonucu belli oldu mu? Esra Erol sonlandırılıyor mu? İşte cevabı..

Esra Karakuş isimli bir kadının, kocasını aldatarak doğurduğu çocuğunun babasının eşi olmadığını öğrendiğinde sevinç çığlıkları atarak şükürler olsun gibi ifadeler kullanması, Esra Erol'un programına büyük bir tepkiye neden olmuştu.

Sosyal medya kullanıcıları, Esra Erol'un böyle bir aile faciasını yayınlayarak seyirciye sunmasından rahatsızlık duyduğunu belirtmiş, RTÜK'ün harekete geçmesi gerektiğini söylemişti.

ESRA EROL'DAKİ YASAK AŞK, RTÜK'Ü HAREKETE GEÇİRDİ

RTÜK, dün Esra Erol'un sunduğu program hakkında inceleme başlattı. Peki, Esra Erol'da ne oldu? Esra Karakuş kimdir? Esra Erol'daki aile faciası olan yasak aşkın detayları nelerdir? İşte detaylar...

ESRA KARAKUŞ, CENGİZ KORALTAN VE FERDİ KARAKUŞ ARASINDAKİ SON DURUM NEDİR?

Esra Karakuş, evli olduğu halde kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koralta ile birlikte olarak bir çocuk dünyaya getirmiştir.

Yıllarca eşi Ferdi Karakuş'a çocuğun gerçek babasının adını söylemeyen Esra Karakuş'un komşusu Cengiz Koralta ile kaçmasının ardından, Ferdi Karakuş'un Esra Erol'a çıkması üzerine açığa çıkan hadisenin detayları tüyleri diken diken ediyor.

ESRA KARAKUŞ'UN, ESRA EROL'DAKİ TAVIRLARI

Çocuğa DNA testi yapılmasının ardından ortaya çıkan gerçek Ferdi Karakuş'u sarsarken, kendisinden 28 yaş büyük komşusu Cengiz Koraltan ile ilişki yaşayıp çocuk doğuran, daha sonra da Cengiz Koraltan ile kaçan Esra Karakuş'un sevinç naraları atması izleyenleri şoke etti.

RTÜK, ESRA EROL'U KAPATACAK MI?

Bu olay üzerine RTÜK, Esra Erol'un programına inceleme başlattığına ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Esra Erol'a inceleme başlatan RTÜK ne dedi? Esra Erol programı sonlandırılacak mı? Yayın kapatılacak mı? İşte detaylar...

RTÜK'TEN ESRA EROL AÇIKLAMASI

Esra Erol'a inceleme başlatıldığına ilişkin açıklama yapan RTÜK, şu ifadeleri kullandı:

"Bahse konu programla ilgili gerekli inceleme de Başkanlığımızın talimatıyla uzmanlarımız tarafından yapılmaktadır.

Son günlerde bir TV programcısının yayını nedeniyle Üst Kurulumuz töhmet altında bırakılmakta ve 'RTÜK nerede?' benzeri sorular, gerek basın aracılığıyla gerekse sosyal medya üzerinden dile getirilmektedir.

Milli ve manevi değerlerin korunmasına azami özen gösteren RTÜK, bazı çevrelerin oluşturmaya çalıştığı algıyla hak etmediği bir kampanyaya maruz kalmaktadır"

ESRA EROL KAPATILDI MI? BUGÜN YAYINLANIYOR MU?

RTÜK, Esra Erol'un kapatılmasına yönelik henüz bir açıklama yapmadı. Yeni başlatılan incelemenin detayları henüz belli olmazken, Esra Erol bugün de her zamanki saati olan 16.20'de ATV ekranlarında yayınlanacak.