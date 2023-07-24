Ruhun Duymaz dizisi bakın nerede çekiliyor! İşte Ruhun Duymaz konusu ve oyuncuları FOX TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk'in yer aldığı dizinin detayları merak konusu oldu. Peki Ruhun Duymaz dizisi nerede çekiliyor? Ruhun Duymaz dizisinin konusu ne, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

FOX TV yaz dizilerine bir yenisini daha ekledi. Yeni dizi Ruhun Duymaz, bu akşam ilk bölümüyle ekranlarda yer alacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda deneyimli isim Aytaç Çiçek oturuyor. Senaryosunu ise Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor.

Yapımını 03 Medya’nın üstlendiği dizinin başrollerinde ise başarılı oyuncular Şükrü Özyıldız ve Burcu Özberk yer alıyor.

İkilinin uyumu sosyal medyada büyük ilgi görürken, dizinin tanıtımları da heyecan yarattı. İzleyiciler detaylarını araştırmaya başladı.

Dizinin konusu, oyuncu kadrosu ve çekim mekanları merak edilen konular arasında. İşte detaylar...

Ruhun Duymaz dizisi nerede çekiliyor?

FOX TV'nin yeni dizisi Ruhun Duymaz'ın İstanbul'un farklı mekanlarında çekildiği biliniyor.

Dizinin konusu

Başarılı bir ajan olan Onur Karasu (Şükrü Özyıldız) aylardır peşinde olduğu elmas kaçakçısı Civan Koral (Tuğrul Tülek)’i yakalamak üzere peşindedir.

Bu operasyon için Civan’ın kardeşi Hilal (Aslı Sümen)’i kendine aşık etmiş ve onunla mesafeli bir ilişki yürütmektedir. Planı tıkır tıkır ilerlemektedir. Ta ki hiç tanımadığı Ece (Burcu Özberk) adında bir kadın hayatına girene kadar.

Hilal’in Londra’dan gelen arkadaşı Ece, tanışır tanışmaz Onur’un bir işler karıştırdığından şüphelenmeye başlar. Ece Onur’un operasyonuna bomba gibi düşer ve her şeyi altüst eder.

Oyuncu kadrosu

Burcu Özberk (Ece Çetinel)

Şükrü Özyıldız (Onur Karasu)

Aslı Sümen (Hilal Koral)

Tuğruk Tülek (Cihan Koral)

Ülkü Duru (Ayla)

Şehsuvar Aktaş (Müfit)

Mert Öner (Musti)

Gamze Doğanoğlu (Melek)

Kadir Polatçı (Ali)

Burak Acar (Melih)