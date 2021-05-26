Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler kimdir? Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler hayatı..

Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler kimdir? Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler hayatı..

Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. İzleyiciler, Orhan ve Kemal kardeşlerin hayatını araştırıyor. Peki Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler kimdir?

Söyledikleri şarkılar ile dikkat çeken ve dinleyenlere eğlenceli anlar yaşatan Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, Star TV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk oluyor.

Balkanların ilginç adetlerini stüdyoya taşıyacak olan ikilinin hayatı ve soyadları, izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Programın sıkı takipçileri, Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler kimdir, kaç yaşında, nereli? gibi soruların yanıtlarını merak ediyor.

Aslen Makedonyalı olan kardeşler, ilk olarak profesyonel müziğe 2007 yılında giriş yapmışlardır. 2008 yılında ilk albümlerini çıkaran Orhan ve Kemal kardeşler, birçok ulusal kanalda televizyon programlarına konuk olmuştur.

Peki, Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler kimdir? İşte Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler hayatı ve biyografisi...

RUMELİ ORHAN VE KEMAL KARDEŞLER KİMDİR?

Rumeli Orhan ve Kemal kardeşlerin soyadı Pehlivan'dır. Aslen Makedonyalı olan ikili, 2007 yılında profesyonel olarak müzik kariyerine adım atmıştır.

Birçok albüm çıkaran Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, ilk albümlerini 2008 yılında çıkarmıştır. İkili, birçok ulusal kanalda televizyon programları yapmıştır.

Gerçek adları Orhan Pehlivan ve Kemal Pehlivan olan kardeşler, Roman havası ve Rumeli şarkılarıyla tanınmaktadır. Sık sık düğünlere, çeşitli televizyon programlarına katılan ve oldukça sevilen kardeşler, Rumeli kültürü ve müziğini tanıtmaya devam etmektedir.

Rumeli Orhan ve Kemal kardeşler, “Babuba” şarkısıyla popülerliğe kavuşmuştur. Sevilen ikili ardından “Hap Koydum”, “Kaynanamın Altın Dişleri”, “Kestanem”, “Osman Aga”, “Pembe Şalvar”, “Teller Koptu”, “Yama Yama” şarkılarını piyasaya sürmüştür.

En çok dinlenen şarkılarından biri “Hap koydum” olan ikilinin, Youtube’daki videosu 23 milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir.