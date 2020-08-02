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    Rupert Murdoch’ın oğlu James, News Corp'tan istifa etti

    Medya patronu Rupert Murdoch'ın en küçük oğlu James Murdoch, aile şirketi News Corp'un idari heyetinden istifa ettiğini açıkladı.
    • DHA
    • 02.08.2020 - 05:56
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    Rupert Murdoch’ın oğlu James, News Corp'tan istifa etti

     

    James Murdoch, daha önce Murdoch ailesinin yönettiği Fox Corporation’ın CEO’su olarak görev yaparken Fox’tan ayrılmıştı. James Murdoch, News Corp İdari Heyeti’nden de ayrıldı, ancak yönetim kurulundaki görevine devam edeceği belirtildi.

    BABA VE BÜYÜK OĞUL AÇIKLAMA YAPTI

    James Murdoch, zaman zaman babası Rupert ve abisi Lachlan ile muhafazakar görüşleri olduğu için ters düşmüştü. News Corp'un İcra Kurulu Başkanı Rupert Murdoch ve Eşbaşkan Lachlan Murdoch, ortak bir açıklama yaparak “James'e şirkete uzun yıllar hizmet ettiği için minnettarız. Ona gelecekteki çalışmalarında en iyisini diliyoruz" dedi.

    Rupert Murdoch’ın oğlu James, News Corp'tan istifa etti #1

    MURDOCH AİLESİNİN SAHİP OLDUĞU BASIN ŞİRKETLERİ

    Rupert Murdoch ve ailesinin sahip olduğu basın organları arasında, İngiltere’de 'The Times, The Sun ve The Sunday Times' bulunuyor. Avustraya’da ise ‘The Australian, The Daily Telegraph ve The Herald Sun’ yer alıyor. Ailenin çoğunluk hissesine sahip olduğu ve yönettiği  ABD medya organları arasında ise New York Post ve Fox Corporation bulunuyor.

    Rupert Murdoch’ın oğlu James, News Corp'tan istifa etti #2

    Rupert Murdoch’ın oğlu James, News Corp'tan istifa etti #3

    Rupert Murdoch’ın oğlu James, News Corp'tan istifa etti #4

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