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- Rus güzeli Alina Boz beyazların içinde cesurca süzüldü, gören yükseldi! 'Kuğu gibisin'
Rus güzeli Alina Boz beyazların içinde cesurca süzüldü, gören yükseldi! 'Kuğu gibisin'
- Haber Merkezi
- 27.12.2022 - 17:47
Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Alina Boz, yılbaşına özel bir projede yer aldı.
Gülse Birsel'in yazdığı Disney Plus'ta yayınlanacak olan "Yılbaşı Gecesi" adlı filmde rol alan Alina Boz, gala gecesine katıldı.
Oyunculuk kariyerinde parlamayı başaran Alina Boz, performansı kadar güzelliğiyle de ön planda.
24 yaşındaki Rus oyuncu Alina Boz, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekiyor.
Beyazlar içinde parladı
Duru güzelliği ve fiziğiyle cesur pozlara imza atan Alina Boz, geceye iddialı kombiniyle damga vurdu.
Beyaz bir elbise tercih eden Alina Boz, dekoltesiyle dikkat çekti. Birbirinden güzel pozlara imza atan Boz, duruluğuyla beğeni topladı.
Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü oyuncuya "Kuğu gibisin","Peri kızı", "Kusursuz güzellik" gibi yorumlar geldi.