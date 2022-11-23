Rus güzeli Alina Boz'un sosyal medyayı ateşe veren pozları! Takipçileri alev yağdırdı...

Bir Peri Masalı dizisinde başrol karakteri Zeynep'i canlandıran Alina Boz, güzelliğiyle beğeni toplayan genç oyuncular arasında. Sosyal medyayı aktif kullanan Boz, her karesiyle hayran bırakıyor.

Televizyon ekranlarında asıl çıkışını Paramparça dizisinde canladırdığı Hazal karakteriyle yakalayan Alina Boz, kariyer basamaklarını tırmanmaya devam ediyor.

TRT1'de Elimi Bırakma ve Netflix AŞK 101 dizisi ile yıldızını parlatan Boz, ardıdan Maraşlı dizisiyle ekranlarda yer aldı.

Sezen Aksu'nun oğlu Mithancan Özer ile evlilik yolunda ilerlerken ayrılık kararı alan Alina Boz, kariyerine odaklandı.

7 yaşında İstanbul'a gelen ve kısa sürede adapte olan Boz, aslında kabin memurluğu okudu ancak oyunculuktan devam etmeyi seçti.

Şimdilerde Star TV'de yayınlanan Bir Peri Masalı dizisinde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu, performansı kadar güzelliğiyle de ön planda.

Rus güzeli Alina Boz

24 yaşındaki Rus oyuncu Alina Boz, sosyal medyadaki kareleriyle dikkat çekiyor.

Duru güzelliği ve fiziğiyle cesur pozlara imza atan Alina Boz, her bir paylaşımıyla beğeni yağmuruna tutuluyor.

Takipçilerinin "Rus güzeli" diye hitap ettiği oyuncu, gittikçe de güzelleşmeye devam ediyor.

İşte Alina Boz'un Instagram'ından parçalar...