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    Rus kadınlar, Türk erkeklerini neden sevdiklerini video ile açıkladı

    Rus kadınlar, Türk erkeklerini neden sevdiklerini video ile açıkladı

    Türkiye'de yaşayan birkaç Rus kadın, çektikleri video ile Türk erkeklerini ihanet etmedikleri, ev işlerine yardım ettikleri ve cimri olmadıkları için sevdiklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 09.11.2022 - 18:13
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    Youtube üzerinden paylaşım yapan Rus kadınlar, sosyal medyada gündem yarattı..

    Rus kadınlar, neden Türk erkeklerini sevdiklerini maddeler halinde sıraladı.

    Rus kadınların "Neden Rus kadınlar Türk erkekleri seviyorlar?" başlıklı videosu, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

    "Rus kızlara ihanet etmezler, cimri değiller"

    Videoda Rus kadınlar, Türk erkeklerini neden sevdiklerine ilişkin ilk olarak, "Çünkü Rus kızlara ihanet etmezler" yanıtını verdi.

    Ardından "İşten sonra ev işlerine de yardım ederler" dediler.

    Türk erkekleriyle ilgili son olarak ise "Cimri değiller, çok pahalı ve güzel hediyeler verirler" yorumunda bulundu.

    "Neden Rus kadınlar Türk erkekleri seviyorlar?" videosu gündem oldu VİDEO

    Türk kadınlardan tepki: Güldüm

    Videoya Türk kadınlarından yanıt ise gecikmedi.

    Türk kadınları, bu maddelerin doğru olmadığını belirterek "En çok 'ev işlerine yardım ediyor' diyene güldüm" cümlesini kullandı.

    Rus kadınlar, Türk erkeklerini neden sevdiklerini video ile açıkladı #1


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