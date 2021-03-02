Gazeteci Melik Yiğitel ile hukukçu Ruşen Gültekin arasında 'cahil' tartışması yaşandı.

CNN Türk kanalında Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi isimli programında konuklar arasında sinirler gerildi.

Programın konukları gazeteci Melik Yiğitel ile Ruşen Gültekin arasında 'cahil' tartışması yaşandı.

"HUKUK CAHİLİ İLE KONUŞMAK ÇOK ZOR"

Yaşanan tartışmada Melik Yiğitel, "Benim söylediklerimi çürütsün, sabahtan beri eksik konuşuyor." Deyince, Ruşen Gültekin, "Hukuk cahili ile konuşmak çok zor" dedi.

Bu sözlere çok sinirlenen Yiğitel, “Cahil sensin saçma sapan konuşma bana böyle hakaret edemezsin." dedi.

Ruşen Gültekin'le Melik Yiğitel arasında 'cahil' tartışması İZLE



"CAHİL SENSİN ALÇAK"

Gültekin,"Haddini bileceksin" diye karşılık verince, Yiğitel çok sert tepki vererek, "Cahil sensin lan alçak, cahil de alçak da sensin haysiyet yoksunu ben 30 yıldır gazeteciyim. Benim söylediklerimi çürüteceksin. İşkembeden sallıyorsun.

Pamucumun hukukçusu, bana kimse cahil diyemez cahil odur. Ben onun boyunun 5 katı kitap okudum. Sallayıp duruyor. Bak bir kere sen uslubünü düzelt.

Bugüne kadar bana kim cahil deme cesaretinde bulunamadı Ruşen Gültekin. Sen konuşma böyle. Başak hanım bana kimse cahil diyemez özür dileyecek yoksa ben ona haddini bildiririm." dedi.

Programın moderatörü Şengül, konukları sakinleştirmekte zorlandı.