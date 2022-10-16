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    Russell Crowe, Roma'nın elçisi unvanını aldı

    Gladyatör'ün yıldızı Oscar ödüllü ünlü aktör, film yapımcısı ve yönetmen Russell Crowe, İtalya'nın başkenti "Roma'nın elçisi" oldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.10.2022 - 14:10
    • Güncelleme : 16.10.2022 - 14:20
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    Russell Crowe, Roma'nın elçisi unvanını aldı

    Yeni Zelandalı aktör Russell Crowe'un Roma ile bağı bir unvan ile resmiyet kazandı.

    Bir Roma generalinin hikayesinin anlatıldığı 2000 yılında çekilen "Gladyatör" filminde Maximus karakterine can veren Crowe, şehir ile özdeşleşmişti.

    Otoritelerin en iyi filmler arasında gösterdiği bu film sonrasında İtalya'nın başkenti Roma kentiyle arasında ayrı bir bağ oluştuğu belirtilen Crowe'u, Roma Belediyesi özel bir unvanla onurlandırdı.

    Roma'nın elçisi oldu

    Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri'nin ev sahipliğinde belediyenin Giulio Cesare Salonu'nda düzenlenen törenle Crowe'a "Roma'nın elçisi" unvanı verildi ve bir de plaket takdim edildi.

    Törende konuşan Gualtieri, dünyaca ünlü yıldızın Roma ile olan bağına atıfta bulunarak Romalıların da Crowe'a büyük sevgiyle yaklaştığını kaydetti.

    Russell Crowe, Roma nın elçisi unvanını aldı #1

    Kolezyum ile "ofisim" paylaşımı

    Gualtieri, Crowe'un temmuz ayında sosyal medya hesabından Roma'nın simgesi Kolezyum'a "Ofisim" diyerek yaptığı paylaşımını hatırlatarak "Onu ofisinde karşıladım." diyerek espri yaptı.

    Crowe da Roma ile derin bağları olduğunu belirterek, "Roma halkının bana gösterdiği cömertliği ve nezaketi her zaman takdir ettim. Her zaman bu şehrin hizmetinde olacağım." ifadelerini kullandı.

    Russell Crowe, Roma nın elçisi unvanını aldı #2

    Başkanla el salladı

    Aktör Crowe ve Belediye Başkanı Gualtieri, daha sonra beraber belediye binasının balkonundan poz verdi.

    Russell Crowe, ayrıca Roma Film Festivali'nde yönetmenliğini üstlendiği "Poker Face" filminin tanıtımını da yapacak.

    Russell Crowe, Roma nın elçisi unvanını aldı #3

    Russell Crowe, Roma nın elçisi unvanını aldı #4

    Russell Crowe, Roma nın elçisi unvanını aldı #5


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