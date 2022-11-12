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    Rusya'da alkolü fazla kaçıran sağdıç yumruk yedi

    Arkadaşının düğününde fazla alkol etkisi ile kendinden geçen kişi, eline aldığı pastayı damada ve geline atmaya çalıştı. Şahıs, damat tarafından tek yumrukla yere serildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.11.2022 - 10:18
    • Güncelleme : 12.11.2022 - 10:21
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    Rusya'da alkolü fazla kaçıran sağdıç yumruk yedi

    Rusya'daki düğünde akılalmaz bir olay yaşandı.

    Damadın arkadaşlarından biri, düğün pastasının kesileceği sırada davetlilerin arasından kalkıp alkollü şekilde dolaştı.

    Geline ve damada pasta attı

    Bu sırada gelin pastasını avuçlayan şahıs, gelin ve damada bulaştırmaya çalıştı.

    Damat adayının yaşanan olaya çok sinirlendiği gözlenirken, gelin hızlı adımlarla alkollü şahsın yanından uzaklaştı.

    Damat ciddiyetsiz tavırlarına devam eden arkadaşını bir yumrukta yere serdi.

    İşte o anlar...

    Rusya'da alkolü fazla kaçıran sağdıç yumruk yedi VİDEO

    Rusya da alkolü fazla kaçıran sağdıç yumruk yedi #1


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