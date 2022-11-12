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Rusya'da alkolü fazla kaçıran sağdıç yumruk yedi

Rusya'da alkolü fazla kaçıran sağdıç yumruk yedi

Arkadaşının düğününde fazla alkol etkisi ile kendinden geçen kişi, eline aldığı pastayı damada ve geline atmaya çalıştı. Şahıs, damat tarafından tek yumrukla yere serildi.