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- Rusya'da alkolü fazla kaçıran sağdıç yumruk yedi
Rusya'da alkolü fazla kaçıran sağdıç yumruk yedi
Arkadaşının düğününde fazla alkol etkisi ile kendinden geçen kişi, eline aldığı pastayı damada ve geline atmaya çalıştı. Şahıs, damat tarafından tek yumrukla yere serildi.
- Haber Merkezi
- 12.11.2022 - 10:18
- Güncelleme : 12.11.2022 - 10:21
Rusya'daki düğünde akılalmaz bir olay yaşandı.
Damadın arkadaşlarından biri, düğün pastasının kesileceği sırada davetlilerin arasından kalkıp alkollü şekilde dolaştı.
Geline ve damada pasta attı
Bu sırada gelin pastasını avuçlayan şahıs, gelin ve damada bulaştırmaya çalıştı.
Damat adayının yaşanan olaya çok sinirlendiği gözlenirken, gelin hızlı adımlarla alkollü şahsın yanından uzaklaştı.
Damat ciddiyetsiz tavırlarına devam eden arkadaşını bir yumrukta yere serdi.
İşte o anlar...
Rusya'da alkolü fazla kaçıran sağdıç yumruk yedi VİDEO