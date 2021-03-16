Saadet Gürses kimdir? Saadet Gürses kaç yaşında, hastalığı nedir? Saadet Gürses biyografisi..

Yeşilçam'ın hatrı sayılan isimleri arasında yer alan Saadet Gürses, Demet ve Alişan ile Sabah Sabha programına konuk olmasıyla merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Saadet Gürses kimdir?

Türk sinema ve dizi oyuncusu Saadet Gürses, bir dönemin parlayan yıldızları arasındaydı. Yaşadığı hastalık ve zorluklar nedeniyle ekranlardan uzaklaşan sanatçı, uzun bir aradan sonra yeniden ekranlara geldi.

Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının 16 Mart tarihli konuğu olan Saadet Gürses'e dair bilgiler merak konusu oldu.

Zaman zaman magazin gündemine polemikleriyle gelen sanatçı, yeşilçam sinemasının başarılı isimlerindendir.

Peki Saadet Gürses kimdir? İşte Saadet Gürses'e dair merak edilen bilgiler..

SAADET GÜRSES KİMDİR?

26 Şubat 1961 doğumlu olan Saadet Gürses, Türk gazeteci, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

35 yıllık sanat hayatı içinde 300'e yakın filmde rol alan Gürses, bir dönem şarkıcılık denemesinde de bulunarak albüm çıkardı.

Bugün gazetesinde çalıştı.

1997 yılında cilt kanseri hastalığına yakalanmasına rağmen, yedi yıl mücadele ederek sağlığına kavuştu. Daha sonra triod bezi kanserine yakalandı.

Saadet Gürses "Bir zamanlar parasızlıktan Taksim'de mendil sattım. Beni tanıyanlar kamera şakası zannettiler." ifadelerini kullanmıştı. Gürses, annesini kaybettiğini maddi güçlükler yüzünden cenazesini bile kaldıramadığını dile getirmişti.

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