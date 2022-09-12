Saba Tümer'den göğüs dekolteli poz! 'Yandı ortalık'

Saba Tümer'in dekolteli pozları beğeni topladı.Takipçilerinin övgü dolu yorumlar yaptığı karelere binlerce beğeni geldi..

Saba Tümer dün katıldığı bir düğün töreninde verdiği pozlar ile gündeme geldi.51 yaşında olan Saba Tümer dekolteli pozlarıyla gündem geldi.

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan Saba Tümer yaptığı paylaşımlar ile takipçilerinin beğenisini topluyor.

Saba Tümer son olarak dün bir düğünde giydiği dekolteli elbisesiyle verdiği pozları instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

Ünlü isim paylaşımına "Ev sahibinin samimiyeti bütün ortama yansır. Dün gece arkadaşım Levent Kızıl ve Sema Sipahioglu’nın kızı Serra’nın Esma Sultan’daki düğünü de böyleydi. Tanıdığım, tanığınız herkes oradaydı. Doğal olarak futbol, siyaset, sanat, sosyete… Ama herkes arkadaştı, herkes sanki bir düğünde değil de evde eğlenceye gelmiş gibiydi. Hiç kimse kasmadı, ortada ne protokol ne resmiyet vardı. Uzun zamandır görmediğim kaç kişiyle karşılaştım, hasret giderdim. Herkes dogaldi dolayisiyla hersey Şahaaaaneydi. Serracığım bu işi biliyor; çok güzel bir düğün yapmış. Normalde düğünlerde ayıp olmasın diye mecburen piste çıkan ben bile o içtenlik ve samimiyet ortamında yerimde duramadım. Cooook mutlu olun insallah…" notunu ekledi.

İşte Saba Tümer'in son instagram paylaşımı..