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    Saba Tümer'in bikinili pozları olay yarattı! 'Deniz kızı görse kıskanır'

    Ünlü sunucu Saba Tümer sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor.
    • 03.08.2022 - 14:07
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    Saba Tümer'in bikinili pozları olay yarattı! 'Deniz kızı görse kıskanır'

    Çeşme'de tatiline devam eden Saba Tümer bikinili fotoğrafını instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

    51 yaşındaki ünlü isim fiziği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.Saba Tümer tatil karelerini sosyal medyadan paylaşmaya devam ediyor.

    Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tümer'in instagramda 1,1 milyon takipçisi bulunuyor.Saba Tümer'in beyaz bikinisi ile denizden paylaştığı fotoğraf kısa sürece gündem oldu.İşte o kare..

    Saba Tümer in bikinili pozları olay yarattı! Deniz kızı görse kıskanır #1

    Saba Tümer in bikinili pozları olay yarattı! Deniz kızı görse kıskanır #2

    Saba Tümer in bikinili pozları olay yarattı! Deniz kızı görse kıskanır #3


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