Seda Sayan'ı ekranda görmeyi özleyenler, "Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan final mi verdi?" sorularını gündeme getirmeye başladı.

Türkiye'nin sevilen yüzlerinden olan Seda Sayan, sabah programları sunmaya devam ediyor.

Bugüne kadar evlilik programları dahil olmak üzere sayısız format ile hayranlarının karşısına çıkan Sayan, şimdilerde Star TV'de yer alıyor.

Star TV'de Sabahın Sultanı Seda Sayan programını sunan başarılı şarkıcı, sezon finali verdikten sonra evlendiği Çağlar Ökten ile balayına çıktı.

Şu sıralar hem yurt içi hem de yurt dışında tatil yapan Sayan, yeni sezon için gün saymaya başladı.

Yeni hikayelerin yer alacağı programın ne zaman başlayacağını merak eden hayranları ise araştırma yapmaya başladı.

Seda Sayan'ın fanları, "Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan final mi verdi?" sorularını arama motorlarına taşıdı.

Peki, Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan final mi verdi? İşte yanıtı...

Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? Sabahın Sultanı Seda Sayan final mi verdi?

Star TV'de izleyicisi ile buluşacak olan Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın 22 Ağustos Pazartesi gününden itibaren yayınlanması bekleniyor.

Çağlar Ökten ile evlenen ve şu sıralar balayının tadını çıkaran Seda Sayan, renkli programı ile dikkatleri üzerine çekecek gibi duruyor.

Sayan ayrıca, tatil boyunca yaptırdığı estetik uygulamalarla oldukça genç bir görünüme kavuştu ve kendisini ekrana hazırladı.

Sabahın Sultanı Seda Sayan yeni sezon tanıtımı İZLE