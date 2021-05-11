Şaban Oğlu Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncu kadrosu..

Şaban Oğlu Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncu kadrosu..

Yeşilçam'ın unutulmaz filmlerinden olan Şaban Oğlu Şaban, bu akşam Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki her izlendiğinde güldürmeyi başaran Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi?

Başrollerinde Halit Akçatepe ile Kemal Sunal’ın yer aldığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şabanoğlu Şaban filmi, bu akşam saat 22.00'de Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

1977 yılı yapımı Ertem Eğrilmez filmi olan komedi türündeki Şaban Oğlu Şaban, her defasında izleyenleri güldürmeyi başaran kült eserler arasında yer alıyor.

Askerlikte yaptığı sakarlıklarla bilinen Şaban Oğlu Şaban, vatani görevinin ardından askerlik arkadaşı ile birlikte eğlence mekanında çalgıcılık yapar.

Aylardır yakalanamayan suçlu Kadırgalı’yı tesadüfen yakalayan ikili, hafiye olur. Şabanoğlu Şaban filminde işte bu noktadan sonra daha komik anlar yaşanır.

Peki, Şaban Oğlu Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Şaban Oğlu Şaban konusu ve oyuncu kadrosu...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

1977 yapımı bir Türk filmi olan Şaban Oğlu Şaban, Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Şaban' karakteri üzerine yazılmış ve çekilmiştir.

Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in oturduğu ve senaristliğini ise Sadık Şendil’in yaptığı Şaban Oğlu Şaban filmi, İstanbul Yeşilköy'de bir köşkte çekilmiştir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar.

Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kız kardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?