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- Şaban Oğlu Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncu kadrosu..
Şaban Oğlu Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncu kadrosu..
- Haber Merkezi
- 11.05.2021 - 17:50
- Güncelleme : 11.05.2021 - 18:10
Başrollerinde Halit Akçatepe ile Kemal Sunal’ın yer aldığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şabanoğlu Şaban filmi, bu akşam saat 22.00'de Show TV ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.
1977 yılı yapımı Ertem Eğrilmez filmi olan komedi türündeki Şaban Oğlu Şaban, her defasında izleyenleri güldürmeyi başaran kült eserler arasında yer alıyor.
Askerlikte yaptığı sakarlıklarla bilinen Şaban Oğlu Şaban, vatani görevinin ardından askerlik arkadaşı ile birlikte eğlence mekanında çalgıcılık yapar.
Aylardır yakalanamayan suçlu Kadırgalı’yı tesadüfen yakalayan ikili, hafiye olur. Şabanoğlu Şaban filminde işte bu noktadan sonra daha komik anlar yaşanır.
Peki, Şaban Oğlu Şaban filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte Şaban Oğlu Şaban konusu ve oyuncu kadrosu...
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE VE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
1977 yapımı bir Türk filmi olan Şaban Oğlu Şaban, Kemal Sunal'ın hayat verdiği 'Şaban' karakteri üzerine yazılmış ve çekilmiştir.
Yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in oturduğu ve senaristliğini ise Sadık Şendil’in yaptığı Şaban Oğlu Şaban filmi, İstanbul Yeşilköy'de bir köşkte çekilmiştir.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Askerde kumandanı Hüsamettin'i sürekli yaralayan ve türlü sakarlıklar yapan Şaban ile askerlikten sonra bir eğlence yerinde birlikte çalgıcılık yaptığı asker arkadaşı Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a aşık olurlar.
Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kız kardeşinin kaybolan elmasını bulma görevi verecektir.
ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
- Şaban - Kemal Sunal: Saftirik, sakar ve patavatsız bir asker. Ramazan'la çok iyi bir dostluk kurmuştur. Filmin ana karakteri.
- Ramazan - Halit Akçatepe: Şaban'ın en iyi arkadaşı, Şaban'dan daha akıllı, ama biraz uyanık bir asker.
- Hüsamettin - Şener Şen: Şaban ve Ramazan'ın kumandanı, sivil hayatta bir polis. Şaban'ın yüzünden hep yaralanmıştır. Nazır Paşa'nın damadı.
- Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit: Tavuk gibi gıdaklayan, Nazır Paşa'nın kız kardeşi. Kümeste sakladığı elması kaybolmuştur. Ancak onu Nazır Paşa çalmıştır.
- Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe: Tavuk Teyze'nin ağabeyi, Şaban ve Ramazan'a gizli polis görevi vermiştir.
- Safinaz - Ayşen Gruda: Şaban'a âşık olan, kocası olmayan, Şaban'la evlenmek isteyen Nazır Paşa'nın en küçük kızı.
- Nigar - Ayben Erman: Şarkıcıdır; Hüsamettin, Ramazan ve Şaban ona deli gibi aşıklardır. Dostu da Kadırgalı Eşref'dir.
- Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez: Bir psikopattır. Herkesi bıçaklamaktan aşırı zevk alır. Hüsamettin onu yakalayamaz; ancak Şaban ve Ramazan onu yakalarlar.
- Selma - Sevda Aktolga: Nazır Paşa'nın evinin hizmetçisidir. Şaban ve Ramazan hem ona, hem de Nigar'a aşıklardır.
- Binnaz - Sevil Üstekin: Hüsamettin'in karısı, Nazır Paşa'nın ortanca kızı.
- Yunus Kaptan - Şevket Altuğ: Konuları çok uzatan, bu yüzden Şaban ve Ramazan'ın başına bela olan Nazır Paşa'nın diğer damadı.
- Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten: Nazır Paşa'nın en büyük kızı. Ramazan'a elması Binnaz'ın çaldığını söylemiştir. O yüzden Binnaz ona çok kızmıştır. Üstelik dedikoducudur.
- Neşet - Necdet Yakın: Nazır Paşa'nın kardeşi. Gözleri çok zayıf görür ve etraftaki kadınları sürekli taciz eder. Ayrıca kendisi Selma’ya aşıktır.
- Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce: Şaban’ı sünnet etmesi için çağırılan sünnetçi.
- Eşref'in adamı - Tevfik Şen
- Polis - Ergin Orbey: Hüsamettin tarafından kazara öldürüldü.