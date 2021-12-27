Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali 'Yıllar acımamış' dedirtti

Şaban Oğlu Şaban filmi, dün Show TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga'nın son hali merak konusu oldu.

Başrolünde Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen, Adile Naşit ve Ayşen Gruda gibi usta oyuncuların yer aldığı Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Şabanoğlu Şaban, her defasında izleyenleri güldürmeyi başaran kült eserler arasında yer alıyor.

1977 yılı yapımı Ertem Eğrilmez filmi olan komedi türündeki Şaban Oğlu Şaban, dün akşam Show TV ekranlarında yeniden izleyicisi ile buluştu.

Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı. İşte ünlü isimlerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri... .

Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı 'Selma' karakterine hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga ise son haliyle merak konusu oldu. Filmin çekiminden yıllar geçmesinin ardından filmin güzel oyuncusu da yaşlandı.

''YILLAR ONA DA ACIMAMIŞ''

1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi'nde Diş Hekimliği bölümünü bitirdi.

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı ''İnsan Avcısı'' filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Son olarak 2012 yılında yayın hayatına başlayan ''Unutma Beni'' dizisinde hayat verdiği Güler karakteriyle izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Sosyal medya hesabından hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Aktolga, geçen onca yıla rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi.

Ancak Aktolga'nın bir hayli yaşlanmış olduğunu görenler, ''Yıllar ona da acımamış'' yorumlarında bulundu.

İşte Sevda Aktolga'nın son hali: