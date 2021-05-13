Şabaniye filmi ne zaman, nerede çekildi? Şabaniye filmi oyuncuları..

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından biri olan Şabaniye filmi, bu gece Show TV'de izleyicisiyle buluşuyor. Peki izleyicisine kahkaha dolu anlar yaşatan Şabaniye filmi nerede, ne zaman çekildi?

Kemal Sunal'ın en sıradışı konuya sahip filmlerinden biri olan Şabaniye, bu gece saat 00.15'te Show TV ekranlarında sevenleriyle buluşuyor.

Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Şabaniye filminin başrolllerinde; Kemal Sunal, Çiğdem Tunç, Adile Naşit ve Erdal Özyağcılar yer alıyor.

Komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar, yapımın konusu ve oyuncularının yanı sıra çekildiği yerleri araştırıyor.

1984 yılında çekilen filmde, kan davalılardan kaçmak için kadın kılığına giren Şaban'ın assolistliğe kadar yükselmesi eğlenceli bir şekilde anlatılıyor.

Peki Şabaniye filmi nerede ve ne zaman çekildi? İşte Şabaniye filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

ŞABANİYE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şabaniye filminin çekimleri, 1984 yılında İzmir'de gerçekleşmiştir.

ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Bir annenin, kan davasına kurban gitmemesi için oğlunu kadın kılığına sokması ile bütün komik olaylar ve film başlar. Şaban annesi ile huzurlu bir şekilde yaşamaktadır ancak bir gün bu huzurları kaçacaktır. Çünkü kan davaları olan aile Şaban ve annesinin izini bulmuştur ve Şaban'ı öldürmek için eve baskın yaparlar.

Annesi Şaban'ı kaçırır nereye saklanacaklarını bilemez ve peşindeki adamlardan kaçarkan bir gazinoya girer. Kuliste, annesi adamları nasıl atlatacağını düşünürken birden aklına Şaban'ı kadın kılığına sokmak gelir ve Şaban artık bir kadındır.

Peşlerindeki adamlar kulisi basarlar ancak Şaban'ı ararken kız kardeşi Şabaniye'yi görürler. Şaban artık Şabaniye olmuştur çünkü. Kanlısı Şabaniye'ye aşık olur ve işler iyice karmaşık olmaya başlar.

Adam Şabaniye'nin peşini bırakmaz ve evlenmek ister. Şabaniye'yi annesinin elini öptürmeye götürür ve o zaman işler daha da karmakarışık bir hal alır. Çünkü Şabaniye yani Şaban, kanlısının kız kardeşini görür ve görür görmez o da kıza aşık olur.

ŞABANİYE FİLMİ OYUNCU KADROSU