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- Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu
Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu
Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, erkek bebek dünyaya getirdi.
- Haber Merkezi
- 23.09.2020 - 10:05
- Güncelleme : 23.09.2020 - 10:05
Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, yeniden ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşıyor.
Çiftin bebekleri önceki gün dünyaya geldi.
ÜÇÜNCÜ BEBEK
Sarp ve Sare adında iki çocuğu olan Sarıoğlu çiftinin, üçüncü bebekleri erkek oldu.
Sarıoğlu'nun ve minik bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.