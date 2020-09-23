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    Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu

    Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, erkek bebek dünyaya getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2020 - 10:05
    • Güncelleme : 23.09.2020 - 10:05
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    Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu

    Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, yeniden ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşıyor.

    Çiftin bebekleri önceki gün dünyaya geldi.

    ÜÇÜNCÜ BEBEK

    Sarp ve Sare adında iki çocuğu olan Sarıoğlu çiftinin, üçüncü bebekleri erkek oldu.

    Sarıoğlu'nun ve minik bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

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