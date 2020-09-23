Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu

Sabri Sarıoğlu üçüncü kez baba oldu

Eski futbolcu Sabri Sarıoğlu’nun pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, erkek bebek dünyaya getirdi.

Uzun yıllar Galatasaray'da top koşturan eski futbolcu Sabri Sarıoğlu ile pilot eşi Yağmur Sarıoğlu, yeniden ebeveyn olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Çiftin bebekleri önceki gün dünyaya geldi.

ÜÇÜNCÜ BEBEK

Sarp ve Sare adında iki çocuğu olan Sarıoğlu çiftinin, üçüncü bebekleri erkek oldu.

Sarıoğlu'nun ve minik bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.