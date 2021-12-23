Saç sakal ne kadar önemliymiş meğer! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı hüsrana uğrattı

Saç sakal ne kadar önemliymiş meğer! Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı hüsrana uğrattı

İlk çocuğunu kucağına almak için gün sayan başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, imaj değişikliğine gitti. Saç ve sakalını kestiren Tatlıtuğ'un yeni imajı, hayranları tarafından beğenilmedi.

''Gümüş'' adlı dizi ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, bir döneme damgasını vuran efsane dizi Aşk-ı Memnu sayesinde adını geniş kitlelere duyurmayı başardı.

Aşkı-Memnu dizisinde hayat verdiği Behlül karakteriyle özdeşleşen Kıvanç Tatlıtuğ, dizideki partneri Beren Saat'le de oldukça iyi bir uyum yakaladı.

Kuzey Güney, Kelebeğin Rüyası, Organize İşler Sazan Sarmalı gibi yapımlarda hayat verdiği karakterlerle adından söz ettiren Tatlıtuğ, başarılı oyunculuğunun yanı sıra yakışıklılığı ile de genç kızların kalbini çaldı.

Şimdilerde 44 yaşındaki stil danışmanı eşi Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren yakışıklı oyuncu, baba olmaya hazırlanıyor.

İlk çocuğunu kucağına alacak olmanın heyecanını yaşayan ve hamilelik sürecini eşi Başak Dizer ile gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, bu kez imaj değiştirmesiyle gündeme geldi.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Kıvanç Kasabalı, sosyal medya hesabından yakın dostu Kıvanç Tatlıtuğ ile çekildikleri bir kareyi takipçileriyle paylaştı.

Kasabalı, Instagram hesabından paylaştığı karenin altına, ''Kardeşimle yoldayız mutluyuz'' notunu düştü.

''SAÇ SAKAL NE KADAR ÖNEMLİYMİŞ''

Fotoğrafta, Kıvanç Tatlıtuğ'un bir hayli uzun denebilecek saçlarını kestirmesi ve sinekkaydı tıraş olması dikkatlerden kaçmadı.

Tatlıtuğ'un yeni imajı hayranları tarafından beğenilmezken ''Saç sakal ne kadar önemliymiş meğer!'' yorumları yapıldı.