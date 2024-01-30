Haberler



Medya



Sacha Boey'in Galatasaray paylaşımı beğeni topladı! İşte Galatasaraylıları sevindiren o paylaşım...

Sacha Boey'in Galatasaray paylaşımı beğeni topladı! İşte Galatasaraylıları sevindiren o paylaşım... Galatasaray'dan Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey eski takımının maçlarını takip etmeye devam ediyor. İşte Sacha Boey'in dün yaptığı paylaşım...