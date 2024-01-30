Sacha Boey'in Galatasaray paylaşımı beğeni topladı! İşte Galatasaraylıları sevindiren o paylaşım...

Galatasaray'ın Fransız sağ beki Sacha Boey rekor bir ücretle Alman devi Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Sacha Boey 30 Milyon Euro bonservis bedeli ile Türk futbol tarihinin satış rekorunu kırdı.
Galatasaray'da gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve adeta taraftarların sevgilisi haline gelen Sacha Boey, Galatasaray'a kazandırdığı para ile Süper Lig tarihine geçti.
Galatasaray'ın dün sahasında oynadığı ve 2-1 kazandığı Gaziantep FK maçını televizyondan takip eden Sacha Boey sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Galatasaraylıları sevindirdi.
Gaziantep FK karşısında Galatasaray'ın ilk golünü atan Wilfried Zaha'yı etiketleyerek bir paylaşım yapan Boey, sarı kırmızılı taraftarların beğenisini topladı.
Sacha Boey'in Galatasaray'ın maçlarını takip etmesi taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.
İşte Sacha Boey'in o paylaşımı...