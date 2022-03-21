Saçların sarısı arttı, dudaklar kırmızı rujla ateş gibi! Survivor Aycan görenin sesini soluğunu kesti...

Survivor'dan ayrılan ve sosyal mecraya hızlı bir giriş yapan Aycan Yanaç, kırmızı ruju ve güzelliği ile olay oldu. Yanaç'ı görenler, "Survivor'dan sonra toparladı" yorumlarında bulundu.

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı ve sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışması, bu sene All Star olarak ekranlara geliyor.

TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmada boy gösteren Aycan Yanaç, kısa bir süre sonra kendi isteğiyle adaya veda etti.

Bu durum hayranlarını şoke ederken, Aycan Yanaç ise sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlandı.

Survivor All Star 2022'den kendi isteğiyle ayrılan futbolcu Aycan Yanaç, "Büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim.

Bu aldığım hasar, hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı" açıklamasında bulundu.

Türkiye'ye döndükten sonra yaptığı bu açıklamanın ardından sosyal medyaya hızlı bir giriş yapan Yanaç, güzelliği ile büyüledi.

Survivor'dan döndükten sonra imajını tazeleyen Aycan Yanaç'a kızgın olan fanları bile yorum yapmaktan geri kalmadı.

AYCAN YANAÇ TOPARLADI

Sosyal medyadan kırmızı desenli gömleği ve kırmızı ruju ile çektirdiği karesini paylaşan Aycan Yanaç, takipçilerinden tam not aldı.

Yarışmadan sonra toparlayan Yanaç'ın güzelliğinden bir şey kaybetmediği görüldü. Bolca gezen ve Survivor'da yaşadığı zor günleri atlatmaya çalışan Yanaç, sevenlerinden bazen destek bazen ise eleştirici mesajlar alıyor.

AYCAN YANAÇ'IN SURVİVOR SONRASI YAPTIĞI AÇIKLAMA

"Biliyorum uzun zamandır sizlere bir açıklama yapamadım, kendimi ifade edemedim. Büyük hayallerle, hedeflerle gittiğim Survivor’un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim.

Hem sizlerden hem dostlarımdan uzak yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı.

Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim.

Bu aldığım hasar, hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı."