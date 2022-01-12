Sadakatsiz (12 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte 46. bölüm tarihi

Sadakatsiz (12 Ocak 2022) bu akşam yok mu, neden? İşte 46. bölüm tarihi

Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünü Kanal D yayın akışında göremeyen izleyiciler meraklandı. Peki Sadakatsiz bu akşam yok mu, neden yok? İşte yeni bölüm tarihi...

"Doctor Foster" dizisinden uyarlanan, başrollerinde Cansu Dere, Melis Sezen, Caner Cindoruk gibi popüler oyuncuların yer aldığı Sadakatsiz dizisi, yeni sezonda da oldukça heyecanlı...

Kanal D'de çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sadakatsiz, yılbaşının ardından yeni bölümüyle ekranlara gelmedi.

Geçen hafta da yayınlanmayan dizi için seyirciler detayları merak ediyor.

"Bu akşam Sadakatsiz yok mu, neden? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?" sorularını gündeme taşındı. Peki Sadakatsiz 12 Ocak Çarşamba akşamı yok mu? İşte yeni bölüm tarihi...

SADAKATSİZ BU AKŞAM YOK MU?

Sadakatsiz dizisinin 46. bölüm çekimleri yılbaşına denk geldiği için yapılamamıştı bu sebeple diziye 2 hafta ara verildi.

En son 45. bölümü ile ekranlara gelen Sadakatsiz dizisi 12 Ocak 2022 Çarşamba akşamında Kanal D ekranlarında yer almayacak.

YENİ BÖLÜM TARİHİ

Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrolleri olduğu Sadakatsiz dizisinin yeni bölümü 19 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.