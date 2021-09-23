Sadakatsiz 32. bölüm 2. fragmanı: Keşke sen ölseydin!

Kanal D'nin iddialı dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 32. bölüm 2. fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda, Asya'nın kaza yaptığı görüldü. İşte Sadakatsiz 32. bölüm 2. fragmanı...

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, ikinci sezonunu 29 Eylül Çarşamba akşamı açıyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz dizisi, hayranları tarafından merakla bekleniyor. Sevilen dizinin 32. bölüm 2. fragmanı da görücüye çıktı.

Yayınlanan fragmanda, Ali'nin babasına söylediği, ''Keşke sen ölseydin de başımıza bunca şey gelmeseydi!'' sözleri yürek sızlattı.

Öte yandan, Berkay Ateş'in hayat verdiği Aras karakterinin, Asya'nın arabasına çarpmamak için direksiyon kırdığı ve arabanın taklalar attığı görüldü. İşte Sadakatsiz 32. bölüm 2. fragmanı...

Sadakatsiz 32. Bölüm 2. Fragmanı İZLE

BERKAY ATEŞ SADAKATSİZ'DE

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu diziye, geçtiğimiz sezon ''Alev Alev'' dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Berkay Ateş dahil oldu. TV100'de yer alan habere göre Berkay Ateş, dizide Aras karakterine hayat verecek.

Asya'nın hayatını derinden etkileyecek olan Aras, yeni sezonun sürükleyi karakteri olarak öne çıkacak. Asya ile Aras arasında hastanede başlayacak yakınlaşmasını, Volkan'ın nasıl karşılayacağı konusu da dikkatleri çekecek.