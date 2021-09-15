Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı: Derin tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor!

Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı: Derin tekerlekli sandalyeye mahkum oluyor!

Kanal D'nin iddialı yapımları arasında yer alan Sadakatsiz, ikinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen dizinin 32. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Medyapım'ın üstlendiği, başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, 31. bölüm ile sezon finali yaparak ekranlara veda etmişti.

Sezon finalinde Asya'nın, Derin'in hamilelik yalanını ortaya çıkarması ve iki kadın arasındaki yüzleşme herkesi şaşkına çevirmişti.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Sadakatsiz dizisi, ikinci sezonunu 22 Eylül Çarşamba akşamı açıyor. Merakla beklenen dizinin 32. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan fragmanda, Melis Sezen'in hayat verdiği Derin karakterinin tekerlekli sandalyede oturuyor olması dikkati çekti. Dizinin izleyenleri ise, ''Derin sonunda hakettiğini buldu.'' yorumlarında bulundu. İşte Sadakatsiz 32. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 32. Bölüm Fragmanı İZLE

BERKAY ATEŞ SADAKATSİZ'DE

Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt'un oturduğu diziye, son olarak ''Alev Alev'' dizisinde gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Berkay Ateş dahil oldu.

Medyapım, güzel haberi, sosyal medya hesabından ''Şahane bir haberimiz var.'' başlığı ile duyurdu.