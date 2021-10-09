Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı: Derin Aras'ı tanıyor!

Kanal D'nin iddialı dizisi Sadakatsiz'in 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Derin'in, Asya'nın hayatını kurtardığı Aras'ı tanıdığı ortaya çıkıyor. İşte Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı...

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başadı.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisinin son bölümünde; Asya, kazada tanıştığı Aras'ın izlerini takip ederek onun kim olduğunu ve geçmişini öğrenmeye çalıştı.

Aras'la yakından ilgilenen Asya, bu yolda önemli bir gelişmeye şahit oldu. Aras, Asya sayesinde ilk kez bir şeyi hatırladı ve düğüm yavaş yavaş çözülmeye başladı.

Hastanenin bahçesinde konuşan ikili, yakınlaşarak sarıldı. Onun hafızasını kaybettiğini anlayan kişi ise telefonda başka birisine haber verdi ve Asya'nın Aras'la yakından ilgilendiğini söyledi.

Yeni bölümü merakla bekleneen Sadakatsiz'in 34. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Yayınlanan fragmanda; Derin’in, Asya’nın hayatını kurtardığı Aras’ı tanıdığı ortaya çıkıyor. İşte Sadakatsiz 34. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 34. Bölüm Fragmanı İZLE

SADAKATSİZ 34. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sadakatsiz'in 34. bölümünde, Asya'nın kurtardığı gizemli adam artık herkesin dikkatini çekmeye başlamıştır. Volkan da bu olayı irdeler ve Asya'yı dikkatli olması konusunda uyarır.

Diğer taraftan Derin de takiptedir. Ancak Derin gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemez.