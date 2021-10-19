Sadakatsiz 35. bölüm 2. fragmanı: Asya ve Aras dudak dudağa!

Sadakatsiz dizisi heyecan dolu bölümleriyle devam ederken, 35. bölümden 2. fragman yayınlandı. Yayınlanan fragmanda; Aras'ın her şeyi hatırladığı ve Asya'ya yakınlaşmaya çalıştığı görüldü.

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş yer aldığı Sadakatsiz, yeni bölümü ile yarın yayınlanacak.

Yayınlanan her bölümü ile dikkati çeken dizinin 35. bölüme özel 2. fragmanı Youtube üzerinden görücüye çıktı.

Fragmanda; kaza nedeniyle hafızasını kaybeden Aras'ın her şeyi hatırladığı ve bunu Asya'ya söylediği görüldü.

Asya'nın yanına gelen ve ona sarılan Aras, "Benim adım Aras. Hatırlıyorum" sözleriyle Asya'yı şaşırttı.

Asya buna karşılık, "Memnun oldum Aras" derken, Aras ise "Biliyor musun her yerde sen varsın.

Mesela burada uyandığımda, gözümü açtığımda, baktığım bütün eşyalarda, insanların yüzünde ve gökyüzünde her yerde sen varsın." dedi.

Bu romantik sözlerin ardından Asya ve Aras öpüşürken, onları ise bahçe kapısından izleyen Volkan gördü.

Peki, bundan sonra neler olacak? Asya ve Aras aşkı başlıyor mu? İşte Sadakatsiz 35. bölüm 2. fragmanı...

Sadakatsiz 35. bölüm 2. fragmanı İZLE

SADAKATSİZ 34. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir.

Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.