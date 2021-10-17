Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı: Derin ve Aras’ın geçmişi ortaya çıkıyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in merakla beklenen 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Derin ve Aras'ın geçmişinden gösterilen kesitler damga vurdu. İşte Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı...

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, son bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başadı.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisinin merakla beklenen 35. bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu.

Yayınlanan fragmanda, Aras'ın sürekli Asya'nın yanında olması Volkan'ı oldukça rahatsız ettiği görülüyor. Aras'ın Asya'nın fotoğrafına baktığı dikkat çekerken Aras, Asya'ya Volkan ile neden boşandığını soruyor.

Diğer tarafta Melis ve Aras'ın eski dönemde bir aradaki halleri görünüyor. İşte Sadakatsiz 35. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 35. Bölüm Fragmanı VİDEO

SADAKATSİZ 35. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Aras'ın Asya'ya olan yakınlığı Volkan'ın kıskançlık krizi yaşamasına neden olur. Aras ise Asya ve Volkan'ın geçmişini öğrenmek için Asya'ya sorular sorar.

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Asya, geçmişini hatırlamaya çalışan esrarengiz hastasına yardım etmeye çalışırken onun pesine düşen Kadir isimli adamdan habersizdir.

Volkan'ı da rahatsız eden bu durum onu dönüp dolaşıp Asya'nın peşine düşmeye iterken, yürüdüğünü herkesten saklayan Derin'in ise bu adamı görmesi ve geçmişten tanıyor olması dengeleri değiştirecek bir başlangıç olacaktır.