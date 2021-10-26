Sadakatsiz 36. bölüm 2. fragmanı: Asya yeni aşkıyla Volkan'ın karşısında!

Sadakatsiz'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Asya ve Aras'ın verilen bir davete el ele katıldıkları görülürken, onları gören Derin ile Volkan ise şaşkınlığını gizleyemedi.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni bölümleriyle devam ediyor.

Dizinin yeni bölümü yarın akşam ekranlarda olacak ancak dizi ekibi 38. bölüme özel 2. fragmanı Youtube üzerinden yayınladı.

Yayınlanan yeni fragmanda; Asya'nın Aras'ın yanına geldiği ve ona, "Ben geldim. Senden bana bir söz vermeni istiyorum. Sana güvenebilmek benim için çok önemli.

Ne hatırlarsan ama bak ne olursa olsun; beni üzecek, kızdıracak, canımı yakacak bana söylemeni istiyorum. Benden hiçbir şey saklama." dedi.

Aras bu sözler karşısında, "Sana söz veriyorum. Senden hiçbir şey saklamayacağım" ifadelerini kullandı.

Aras ve Asya bu konuşmalarının ardından el ele bir davete katılırken, onları çift olarak gören Derin ile Volkan ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Sadakatsiz 36. bölüm 2. fragmanı...

Sadakatsiz 36. bölüm 2. fragmanı İZLE

SADAKATSİZ 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir..

Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.