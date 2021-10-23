Sadakatsiz 36. bölüm fragmanı: Volkan ve Aras, Asya için yumruk yumruğa kavga ediyor!

Sadakatsiz 36. bölüm fragmanı: Volkan ve Aras, Asya için yumruk yumruğa kavga ediyor!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde, Volkan ve Aras, Asya için yumruk yumruğa kavga ediyor. İşte Sadakatsiz 36. bölüm fragmanı...

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 36. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sadakatsiz'in merakla beklenen 36. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde, Bahar ile konuşan Asya, Aras'ın kendisini öptüğünü anlatıyor. Asya, hislerinin karmakarışık olduğunu ve hakkında hiç bir şey bilmediğini söyüyor.

Öte yandan Volkan, Aras'ı tehdit ederek Asya'dan uzak durmasını söylüyor. Aras'ın, onun eski karısı olduğunu hatırlatması üzerine Volkan, Aras'a yumruk atıyor ve ikili arasında büyük kavga çıkıyor. İşte Sadakatsiz 36. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 36. Bölüm Fragmanı VİDEO

SADAKATSİZ 35. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, isminin Aras olduğu ortaya çıkan esrarengiz yabancı ile yakından ilgilenirken, Aras kendisi ile yeni şeyler keşfedecektir..

Diğer yandan Derin'in yürüdüğünü ifşa edip etmemesi kararı Melih'in aklını kurcalarken, Volkan'ın şahit olacağı olay, herkes için geri dönülmesi imkansız gerilimli günlerin başlangıcı olacaktır.