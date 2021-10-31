Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı: Volkan Derin'den boşanıyor!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz'in 37. bölüm fragmanı yayınlandı. Volkan'ın, ''Senden boşanmaya karar verdim Derin.'' sözleri fragmana damga vurdu.. İşte Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, yeni sezonuyla da büyük ilgi görüyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 37. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sadakatsiz'in merakla beklenen 37. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde, Asya ve Aras'ı ele ele gören Volkan için ipler tamamen kopuyor.

Tam da bu sırada yürüdüğünü itiraf eden Derin, Volkan'ın ilgisini çekmeye çalışıyor. Ancak Volkan'dan gelen hamle ile ortam bir anda buz kesiyor.

Öte yandan Derin, Volkan'la tekrar birlikte olmak için Asya'nın kapısına gidip ondan yardım istiyor. Asya ise, ''Siz benim hayatımda değilsiniz ki!'' diyerek Derin'in gitmesini istiyor.

Volkan'ın, ''Hakkında hiçbir şey bilmediğin birinden nasıl hoşlanırsın Asya?'' sorusu üzerine Asya, Volkan'a sınırlarını aşmaması gerektiğini hatırlatıyor. İşte Sadakatsiz 37. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 37. Bölüm Fragmanı VİDEO

SADAKATSİZ 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Aras'ın kendisine olan duygularını açması ve onu öpmesi ile allak bullak olmuştur. Volkan ise Aras'a duyduğu öfke ve kıskançlığı durduramaz haldedir.

Duygularını tartmak için zamana ihtiyacı olan Asya'nın vereceği karar onun için yeni bir mücadelenin habercisi olacaktır.