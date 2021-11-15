Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı: Asya, Aras'ın evli olduğunu öğreniyor!

Kanal D'nin rekortmen dizisi Sadakatsiz'in 39. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Volkan, Aras'ın evli olduğunu Asya'ya söylüyor. Asya, kandırıldığını öğrenince büyük bir plan hazırlıyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 17 Kasım Çarşamba akşamı 39. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sadakatsiz'in merakla beklenen 39. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz haftanın en fazla konuşulan dizilerden birisi olan Sadakatsiz, bu hafta da sürükleyici bir bölümle ekranlarda olacak.

Yeni bölümde Asya, sevgilisi Aras'ın aslında evli olduğu gerçeğini Volkan'dan öğrenecek. Asya, kandırıldığını öğrenince büyük bir plan hazırlayacak. İşte Sadakatsiz 39. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 39. Bölüm Fragmanı VİDEO

SADAKATSİZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Volkan, Aras'ın evli olduğunu öğrendi. Asya, boşanma kararı alan Volkan’ın kıskançlıkları ile uğraşırken, babasının etkisi altında kalan Ali, problem çıkarmaya devam eder.

Demir ve Gönül cephesini de etkileyen bu olay aileler arası gerilime sebep olacaktır. Leyla ismindeki gizemli kadın, Tekirdağ’da Aras’ı ararken, Derin'in planı ona engel olabilecek midir?