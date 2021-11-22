Sadakatsiz 40. bölüm fragmanı: Bir insanın kalbi hep aynı yerden mi kırılır?

Sadakatsiz 40. bölüm fragmanı: Bir insanın kalbi hep aynı yerden mi kırılır?

Sadakatsiz'in son fragmanında; Asya ve Aras aşkının bittiği görülürken, Leyla ise savaşmaya devam etmek istiyor. Volkan ile dertleşen Asya, "Bir insanın kalbi hep aynı yerden mi kırılır?" dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisi, yeni ve heyecanlı bölümleriyle devam ediyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı dizi, BBC'nin BAFTA Ödüllü dizisi Doktor Foster'dan uyarlandı.

Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi Çarşamba günlerine ambargo koydu ve en fazla izlenen yapım olmayı başardı.

Dizinin yayınlanan son bölümünde; Asya'nın kapısına gelen ve araştırma yaptığını söyleyen Volkan, Aras'ın evli olduğunu ortaya çıkardı.

Asya bu durum karşısında üzülürken, Volkan'a yaptığı gibi Aras için bir plan hazırladı ve Leyla'yı buluştukları eve çağırdı.

Leyla'nın gelmesinin ardından onları baş başa bırakan ve evi terk eden Asya, intikamını aldı.

Bu gelişmelerin ardından dizinin yeni bölümü öncesi yayınlanan fragmanında; Volkan ve Asya'nın dertleştiği görüldü.

Asya kalbinin kırık olduğunu söylerken, "Bir insanın kalbi hep aynı yerden mi kırılır ve hep aynı yer mi acır?" dedi.

Volkan ise Aras'ın Tekirdağ'dan gideceğini söyledi ancak Aras gitmeye niyetli olmazken, eşi Leyla'yı göndermek için harekete geçti. İşte Sadakatsiz 40. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 40. bölüm fragmanı İZLE