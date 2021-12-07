Sadakatsiz 42. bölüm fragmanı: Aras, Asya'ya evlenme teklifi ediyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'in 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Aras, Asya'ya evlenme teklif ediyor. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlıyor.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Berkay Ateş'in yer aldığı Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Sadakatsiz, heyecanlı bölümleriyle ekrana gelmeye devam ediyor.

BBC'nin BAFTA Ödüllü Doktor Foster dizisinden uyarlanan Medyapım imzalı Sadakatsiz dizisi, 8 Aralık Çarşamba akşamı 42. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Sadakatsiz'in merakla beklenen 42. yeni bölüm fragmanı da izleyicisiyle buluştu. Geçtiğimiz haftanın en fazla konuşulan dizilerden birisi olan Sadakatsiz, bu hafta da sürükleyici bir bölümle ekranlarda olacak.

Yeni bölümde Aras'ın defterinde, ''Asya'ya aşık oldum'' yazısını gören Ali, öfkesine hakim olamayıp tüm defteri parçalıyor.

O sırada içeri giren Asya, Ali'ye çıkışırken Ali, ''O adam sana ne hakla aşkım yazıyor? Sen hala o adamla birliktiysen...'' diyerek annesini tehdit ediyor.

Öte yandan Aras, Asya'ya evlenme teklif ediyor. Bunu gören Ali'nin öfkesi ise giderek daha da yıkıcı bir hal almaya başlıyor.

Volkan da Ali'nin öfkesini yatıştırmak yerine ortalığı alevlendiriyor. Peki Asya, Aras'la evlenecek mi? Ali, bu duruma engel olabilecek mi? İşte Sadakatsiz 42. bölüm fragmanı...

Sadakatsiz 42. Bölüm Fragmanı VİDEO

SADAKATSİZ 41. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Aras'ın kim olduğu haberi, Tekirdağ'a dönüşü ve hastaneyi satın alması büyük ses getirir. Asya onu karşılamaya gelen ilk misafiridir.

Volkan bu gelişme üzerine Aras'la buluşur ve onun birkaç gün içerisinde boşanacağını öğrenir. Derin ise Leyla'nın oyununa gelir ve olaylar içinden çıkılmaz bir hal alır.